No resisten archivo: cuando Macri estaba a favor de eliminar las PASO y las elecciones intermedias

Aunque Juntos por el Cambio salió a defenestrar la idea del Frente de Todos de eliminar las PASO y las elecciones intermedias, Mauricio Macri tenía esa misma postura cuando era presidente.

Juntos por el Cambio salió en bloque a poner el grito en el cielo ante la posibilidad de eliminar las PASO y las elecciones intermedias que se analiza dentro del Frente de Todos. Sin embargo, no decían lo mismo cuando eran gobierno. "No me gustan las PASO" y "creo que lo más sano es elegir cada cuatro años" afirmaba Mauricio Macri cuando era presidente.

Hace meses que el oficialismo discute internamente si conviene eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de cara a las elecciones del año que viene. Mientras que el presidente, Alberto Fernández, impulsa mantenerlas, desde el kirchnerismo impulsan que se suspendan por lo menos a nivel nacional.

El último lunes, el debate volvió a instalarse luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, afirmara en El Destape Sin Fin que el Presidente debe convocar a una mesa política del Frente de Todos "para fijar una posición" sobre qué hacer con las primarias.

El último lunes, el ministro de Economía, Sergio Massa, habló con El Destape Sin Fin llamó a Alberto Fernández a convocar una mesa política del Frente de Todos "para fijar una posición" sobre las primarias abiertas. Recordó que siempre estuvo en contra de las PASO y en medio de la discusión interna en la coalición oficialista de cara a las elecciones sostuvo: "Si tenes amplitud para construir no queda afuera nadie".

Luego, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, salió a decir que está de acuerdo con Massa: “Coincido con Sergio Massa, es lo que venimos diciendo que es la mejor forma que tiene una coalición, teniendo un ámbito de discusión interna", afirmó sobre la convocatoria a una mesa política.

"Wado" redobló la apuesta al señalar que "la mayoría de gobernadores e intendentes están de acuerdo en no tener cuatro elecciones. Por eso, algunas provincias ya suspendieron sos PASO y ahora piden suspender la nacional”. Y, acto seguido, adelantó un proyecto propio: suspender las elecciones legislativas de medio mandato: “Yo soy partícipe de eliminar las elecciones intermedias y estoy trabajando fuertemente para ello", lanzó en La Nación Más.

Referentes de Juntos por el Cambio salieron entonces a cruzar la postura del ministro del Interior. "Mientras esperamos que presenten un plan para combatir la inflación, la inseguridad y la pobreza, el kirchnerismo planea eliminar las elecciones intermedias. Siempre lejos de la gente, ajenos a las prioridades y fuera de la realidad", dijo la diputada PRO y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

"No sólo quieren eliminar las PASO. Ahora van por las elecciones de medio término. El kirchnerismo ya no esconde su desprecio por la voluntad popular cuando le es adversa. Así actúan los autoritarismos cuando sienten que pierden el poder", afirmó por su parte el titular del interbloque de JxC en Diputados, Mario Negri.

Cuando Macri estaba a favor de eliminar las PASO y las elecciones intermedias

Sin embargo, el propio Mauricio Macri no opinaba lo mismo cuando era presidente. En agosto de 2017, de cara a las elecciones legislativas de ese año, fue consultado sobre su postura sobre las PASO al ser entrevistado por el Canal 9 de Salta.

"No, no me gustan las PASO. No me gusta que se pierda el tiempo, que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver, tantos problemas en la sociedad por construirles una solución. Y la verdad que el tiempo es escaso. Estar de campaña tanto tiempo adicional...", dijo en esa ocasión.

Acto seguido, sin ser consultado específicamente por eso, también salió por su cuenta a hablar en contra de las elecciones intermedias. "Ya tengo mi duda sobre una elección intermedia. Creo que lo más sano sería elegir cada cuatro años todos los cargos. Pero encima hacerlo doble vez (por las PASO) sería una experiencia frustrante", afirmó.

"Pero en esta ocasión (por las elecciones 2017) ya está", desistió. "Espero la que viene tener éxito y poder realmente modificar el sistema electoral. Adoptar el voto electrónico en todo el país, cosa que hizo Salta ejemplarmente", cerró el entonces mandatario.

No fue el único referente del PRO que lanzó esa idea. "Lo más efectivo sería, en vez de alargar la presidencia a seis años, por lo menos durante un tiempo evitar la elección de medio término", había dicho un mes antes la entonces vicepresidenta, Gabriela Michetti.

Sin embargo, los deseos de la fórmula presidencial no fueron posibles y en las elecciones de 2019 Macri perdió estrepitosamente en las PASO por 16 puntos contra la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.