Elecciones 2023: Milei manda emisarios para convencer a Wall Street, pero solo se reunirán con argentinos

Con el proyecto de dolarización bajo el brazo, representantes del candidato a presidente de La Libertad Avanza mantendrán encuentros con inversores y banqueros de Wall Street.

Para buscar financiamiento, contactos y respaldo a su proyecto de dolarización con miras a las elecciones 2023, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, enviará a dos personas de confianza a reunirse con banqueros e inversores de los Estados Unidos. Sin embargo, una fuente que conoce bien Wall Street adelantó a El Destape que a este tipo de reuniones solo asisten los argentinos que cumplen funciones ejecutivas en ese mundo financiero estadounidense. "Van a ir a escuchar. Es una curiosidad. Van a ir a preguntarle, a marcar las contradicciones. Nadie en Nueva York cree en el plan de Milei", afirmó.

Desde el entorno del candidato a presidente de LLA confirmaron a El Destape que este fin de semana una misión de referentes económicos de Milei viajarán a Estados Unidos para mantener reuniones con inversores y banqueros. Del mismo modo, aclararon que el encuentro será de carácter "informal". Los dos enviados a Estados Unidos serán Juan Nápoli, candidato a senador nacional por LLA y ligado a la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y a la Bolsa de Comercio, y Darío Esptein, integrante del equipo económico y con pasado en las privatizaciones en el menemismo.

Si bien desde el entorno de Milei no dieron precisiones sobre quiénes irán, este medio pudo recabar que entre estos estará Gerardo "Gerry" Mato, argentino que fue integrante del banco HSBC. Este será el anfitrión del encuentro, según confirmaron fuentes con conexiones en Wall Street. Mato no es un referente más del mundo financiero. Tiene vínculos con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, y el Atlantic Council, un think tank comandado por el país del Norte que impulsa las alianzas de la mayoría de los países que que integran la OTAN.

Además integra el Council of Americas, un grupo de representantes del establishment económico con base en Nueva York, que suele recibir a los mandatarios y dirigentes políticos argentinos y del resto de América Latina cuando viajan a Estados Unidos.

Con fuertes vínculos en Wall Street, Mato también mantuvo relación con el ex presidente Mauricio Macri. Al punto que el HSBC fue uno de los que bregó porque Miguel Ángel Pichetto fuera el candidato a vice en 2019, en el fallido intento reeleccionario del fundador del PRO. Este dato coincidió con un nuevo rumor de un acercamiento entre el candidato libertario y el ex mandatario.

Esta semana circuló la versión de que Macri se reunió con la jefa de campaña y hermana del candidato, Karina Milei, en lo que podría haber sido el ofrecimiento de contactos en Wall Street por parte del ex presidente al miniarquista. Sin embargo, desde el entorno del líder de LLA negaron esta versión.

Preocupación en Washington

Tras el inesperado triunfo del candidato antiEstado y antiderechos, en Estados Unidos comenzaron a preguntarse por Milei, cuyo proyecto de dolarización consideran autodestructivo para la economía argentina en Washington. La preocupación, según pudo saber El Destape en Washington, pasa más bien por los pedidos de financiamiento que vendrían después, cuando las condiciones de paz social se vean afectadas y al país no le quede otra alternativa que volver a tocar la puerta de los organismos internacionales.

Lo primero que se les viene a la cabeza es el rechazo total. En algunas cenas que mantienen con argentinos, funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden se preguntan directamente si el pueblo argentino “está dispuesto a suicidarse”.

En territorio nacional, Milei buscó tener gestos de acercamientos con el país del Norte. En la presentación del Council of Americas en Buenos Aires, el líder de LLA vio la oportunidad de garantizar "un claro alineamiento de geopolítica, que incluye a Estados Unidos e Israel", para luego insistir en su postura de alejarse del comercio con China y Brasil, cuyos gobiernos definió como "comunistas".

Para algunos otro gesto podría haber sido la moderación o hasta marcha atrás de algunas de sus medidas insignia. El viaje a Estados Unidos se da en momentos en que el plan de dolarización entró en suspenso, a raíz de titubeos de parte de sus voceros. "Se necesitan 90.000 millones de dólares" para llevar a cabo esa propuesta, afirmó la candidata a diputada y potencial canciller, Diana Mondino.