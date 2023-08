Elecciones 2023: en la previa del lanzamiento de la campaña, Massa hace pie en Entre Ríos y sigue con anuncios

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, visitará esa provincia este jueves y viernes. El sábado arranca oficialmente el camino a las elecciones generales del 22 de octubre.

En la previa del lanzamiento de la campaña para las elecciones 2023, el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, visitará Entre Ríos este jueves y viernes. El sábado arranca oficialmente el camino a las elecciones generales del 22 de octubre. Habrá anuncios para la clase media.

Massa lanzará este jueves el programa de turismo Previaje 5 y el viernes participará del acto por los 20 años de la Unión Industrial de ese distrito, en el marco de la continuidad de la gira federal de la campaña presidencial rumbo a las elecciones generales del próximo domingo 22 de octubre. La semana pasada estuvo en Córdoba y Santa Fe.

Será una excusa también para darle apoyo al gobernador peronista Gustavo Bordet y el candidato a sucederlo en el mandato, Adán Bahl. Massa estará este jueves por la tarde, después de las 17, en la capital entrerriana para lanzar, junto al ministro Matías Lammens, la quinta edición del programa Previaje en el Centro de Convenciones.

En la capital entrerriana estarán todos los ministros y secretarios provinciales y dirigentes de cámaras y asociaciones de Turismo. En esta edición de Previaje, el nuevo tope será de $100.000, incluirá el fin de semana largo del 13 al 16 de octubre y se podrá utilizar hasta fin de ese mes. Por lo tanto, el programa regirá desde fines de septiembre hasta fin de octubre.

En Entre Ríos, Massa resultó ser el precandidato a presidente más votado en las PASO del 13 de agosto último, con 187.026 votos, mientras que Unión por la Patria cosechó 241.008 voluntades sumando los apoyos a Juan Grabois, lo que significó el 27,9 por ciento en total. Por fuerza política, la que juntó más votos fue Juntos por el Cambio (JxC) con 266.167 votos, es decir el 30%, y en tercer lugar, aparece el aspirante de la ultraderecha Javier Milei (La Libertad Avanza) con 182.271 votos, el 21 por ciento.

Arranca la campaña

La campaña arranca oficialmente este sábado 2 de septiembre. Desde el comando de campaña afirmaron a El Destape que se verán este fin de semana los primeros spots de Unión por la Patria de cara al 22 de octubre.

El lunes será la primera reunión formal de Sergio Massa con los equipos de campaña y comunicación que lidera Eduardo "Wado" de Pedro, donde se presentará la estrategia para intentar meterse en el balotaje. Unidad nacional y confrontar con las ideas de Javier Milei serán las dos premisas principales.

Quien sigue adelante como el principal consultor de la campaña de UP es el catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, quien analizó el resultado de las PASO y ya preparó la caja de herramientas para el espacio oficialista de cara a octubre.

Massa tiene números. Según estudios de opinión pública que realizaron desde el massismo post PASO hoy hay balotaje. En esos informes a los que accedió El Destape, Milei no llega a los 40 puntos. Ronda entre 36 y 38. El tigrense está, según cada una de estas encuestas, entre 4 y 6 puntos abajo del libertario (entre 31 y 34). Y lo más relevante es que Bullrich está entre 26 y 28. "Bullrich está desesperada, se está desplomando, entró muy fuerte que es la segunda marca de Milei y la gente solo diferencia dos opciones", argumentó a El Destape una fuente que vive la diaria junto a Massa.

Massa va a apuntar su campaña de cara al 22 con Milei en el foco. Pero no hacia su persona, explicaron desde el massismo. "La idea es confrontar las ideas de Milei. No se confronta contra él ni contra el votante de él, sino con sus propuestas. Al votante se lo escucha, se lo entiende, se lo comprende", justificaron alrededor de Massa.

Massa ahora va por "la unidad nacional". Va a una ampliación hacia el centro. Por eso apenas pisó Argentina tras su viaje a Estados Unidos fue directo a Córdoba. Volvió a pedir un gabinete con el schiarettista Martín Llaryora. Y ya hay contactos con gobernadores opositores, partidos provinciales no peronistas y hasta con larretistas. No hay diálogo directo entre Massa y Horacio Rodríguez Larreta, por ahora. Sin embargo, ya hay emisarios del massismo tendiendo puentes con interlocutores del larretismo que no acompañarán un gobierno de Bullrich y menos de Milei, según le confirmaron a El Destape desde UP.