Lemoine: "Me parece bárbaro que Macri apoye a Milei"

"Con Milei voy a la guerra. Yo sería el soldado Cabral", afirmó Lilia Lemoine, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, asesora del candidato a presidente por ese espacio. Nacida en José León Suarez, ahora mudada a Santa Rita, comenzó trabajando en sistemas y se dedica al cosplay. Se inició en la política en el Partido Libertario, respaldando al candidato de ese entonces, José Luís Espert. Allí, Lemoine comenzó a forjar una amistad con quien se impuso en las PASO del domingo, para pasar a ser una de las personas más cercanas al líder antiestado y con mayor influecia en la militancia libertaria.

En diálogo con El Destape, explicó las razones del triunfo libertario y cómo ven desde LLA los guiños de Milei al ex presidente Mauricio Macri. También opinó sobre cuál cree que debe ser el rol del estado, el proyecto de dolarización, la relación con el Fondo Monetario Internacional y las declaraciones de Milei sobre un distanciamiento con China y Brasil. Finalmente, expresó qué rol anhela en un eventual gobierno del candidato antiestado.

- ¿Por qué crees que ganó Milei?

- Creo que porque dijo la verdad. No hizo promesas, presentó una propuesta desde un principio. Después empezaron a copiarlo, y de mala manera, porque ni siquiera entienden lo que están diciendo. Y creo que la gente entendió que no es posible cambiar las cosas de verdad haciendo lo mismo de siempre y con los mismos. Javier es nuevo, no es parte de la casta. Está dispuesto a hacer cosas distintas.

- ¿Se habló en LLA de alguna estrategia de acá a octubre?

- Creo que tiene que seguir siendo el mismo, hasta aquí nos trajo. Es auténtico, no necesita cambiar nada. A lo sumo, ahora sabemos en quiénes se puede confiar un poco más y en quienes no. Nosotros iniciamos nuestra campaña sin saber quiénes eran nuestros adversarios, lo supimos recién el 24 de junio. Ellos lo supieron con dos años de anticipación y tuvieron dos años para tratar de destruirnos y así les fue. Ahora sí sabemos con quiénes tenemos que enfrentarnos. Así que el 35% que sacamos no es un techo, es un piso. Simplemente, hay que aguantar los ataques que van a continuar, las mentiras que se van a seguir diciendo sobre nosotros y nuestras propuestas. Y en octubre, veremos que pasa.

-¿Puede variar la estrategia si el rival de Patricia Bullrich o Sergio Massa?

- La verdad no lo sé. Bullrich no es sincera en lo que dice y Massa tampoco. Yo creo que el pueblo sabe quién es Javier y los otros están metidos hace treinta o cuarenta años y ya saben quienes son. A Javier lo acaban de conocer y lo que ves es lo que hay. La propuesta es sólida, está demostrado que se puede aplicar y el equipo técnico está trabajando. Es hartante tanta campaña, es trabajar en las propuestas. Nuestra filosofía es que la gente se termine de enterar de nuestras propuestas, porque la prensa las tergiversó un montón. Todavía están diciendo que van a sacar la salud y la educación pública en el primer gobierno y es mentira, no se puede hacer eso. Javier jamás lo dijo. Quizás, cuando hablaba como anarcocapitalista en 2014, expresó que todo lo privado es mejor y lo es. Todo lo privado es mejor que lo estatal. Él nunca propuso hacerlo. Es un engaño que quisieron instalar en los medios.

- Macri tuvo buenas consideraciones para con Milei después del triunfo en las PASO y él siempre se expresó en buenos términos con el ex presidente ¿Cómo ven esto desde LLA?

- Yo lo que veo es que Javier criticó mucho al gobierno de Macri, porque justamente, echaron a (el ex titular del Banco Central Federico) Sturzenegger cuando estaba solucionando los problemas financieros. Logró sacar el cepo sin una hiper, lo cual era grandioso. Y cuando lo sacaron a Sturzenegger se empezó a venir todo abajo. No se si decir que Macri estuvo mal rodeado. Entonces, me parece bárbaro que Macri apoye a Javier. Incluso, Javier dijo que sí él quería hacer una interna en LLA, la daba. Y hasta dijo que sería un buen cónsul, un buen representante nuestro en el exterior, porque las relaciones internacionales en su gobierno fueron las mejores. Las críticas de Javier fueron hacia su gobierno dentro de Cambiemos, que es inviable. Porque no podés tener al PRO mezclado con la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Yo decía durante la campaña por qué el PRO no puede venir a LLA y me decían 'vos estás loca, ustedes no son nadie'. Pero es una alianza. Cambiemos es una alianza igual que LLA. En cada campaña es una alianza nueva.

¿Por qué el PRO no podía reunirse al Partido Demócrata, a Unión Celeste y Blanco y los demás partidos que nos acomapañan? No estaba tan equivocada. Podría haber pasado, pero la presidenta del PRO no estaba de acuerdo porque tenía sus propios planes.

- ¿Considerás viable una dolarización de la economía, como propone Milei?

- ¿Cómo no lo voy a ver viable si es la propuesta que tiene Javier para terminar con la inflación? No estaría en su espacio si no lo creyera. Además, comprendí cómo se podría hacer. Me parece importante destacar que no es lo mismo la libre competencia de la moneda que él propone, que el 1 a 1. Puede haber alguna diferencia con (el asesor económico en materia de dolarización Emilio) Ocampo, con el equipo técnico en la implementación, pero la finalidad es esa. Los tiempos pueden variar, puede haber una hiper o no, pero eso no son cosas que dependan de él, sino de los que gobiernan ahora. Es decir, Massa. Fue una barbaridad écharle la culpa a los resultados de las PASO por el aumento del dólar, cuando en realidad fue el mismisimo Massa. Están queriendo castigar al pueblo por haber votado a Javier.

- ¿La dolarización no implicaría una pérdida del valor del salario?

- ¿Por qué se perdería sí vos lo cambiás por el valor equivalente? Al poco tiempo, cuando la señal de precios queda clara y uno sabe que no hay inflación y puede ahorrar y planificar su propia economía, sin que el estado te diga cuando gastar y cómo, por qué va a bajar el salario. Sube. No hay ningún motivo fáctico para pensar que el salario se vaya a perjudicar por la dolarización. Si lo hay, quiero que me la expliquen.

- Milei propone la privatización de empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas o YPF. ¿Por qué plantea esto con empresas que tienen buen funcionamiento y que son palancas importantes del Estado?

- La pregunta es cuánto dinero de los impuestos se pusieron para que Aerolíneas funcione. Porque los pasajes tienen subvención, igual que el agua, el gas, la luz ¿Es justo que un chico que nunca va a tomar un avión pague por los viajes de los políticos? A mi me parece que no. Lo que propuso Javier es entregárselas a los empleados, que si son tan capaces para mantener la empresa, una vez que sea privada y de ellos, la van a mantener mejor. Si crees que una empresa es productiva con la gente que tiene actualmente y vos no despedís a esa gente y se la entregás, por qué va a dejar de funcionar bien. Si funciona mal, entonces es porque estaba mantenida con dinero de otro lado; es decir, impuestos. Y por qué el más pobre tiene que estar pagando la joda del más rico.

- ... pero la finalidad del Estado es tratar de igualar posibilidades de personas en distintas situaciones...

- ... yo recomiendo un libro que se llama "La Anatomía del Estado" de Murray Rothbar, donde se explica lo que no es el Estado: ni una agencia de empleo ni un centro de caridad, el estado debe administrar los impuestos de la gente. Ahora, por la ética de la emergencia, el pueblo libertario está de acuerdo en que cuando hay gente en necesidad, hay que ayudarla. Y está perfecto. Porque nosotros no pensamos en tocar los planes sociales en un principio. La gente tiene que vivir, comer y no hay trabajo privado porque el Estado se encargó de destruirlo.

- ¿Y que condiciones se tendrían que dar para una eliminación de los planes sociales?

- Que la gente encuentre trabajo privado que le pague mejor y se justifique que deje los planes sociales. Todo ser humano especula. Si te pagan 50 o 70 mil pesos por quedarte en tu casa e ir a cuatro marchas o piquetes por mes, a cambio de un plan social. Por ahí en el tiempo libre hacés una changa, o te quedás con tu familia; o tenés que ir a un trabajar por nueve horas, viajar cuatro, gastar la mitad en viáticos, te enfermás en el camino, estás lejos de tu familia, por un trabajo que no te gusta ¿Por qué vas a optar? Por la dádiva. Son rehenes del estado. Entonces una persona en esas condiciones, no se les puede quitar un plan social

Nosotros no dijimos que ibamos a quitar los planes sociales, no somos Cambiemos. No odiamos a los pobres como otras personas. Los pobres comprendieron el mensaje de Javier.

- ¿Milei se propone privatizar el sistema de salud, la educación y las jubilaciones?

- A corto plazo no. Primero tenemos que resolver un montón de problemas, muchos más graves y de que a los políticos parece que no les gusta hablar y se la pasan pidiendo créditos para mantener su status quo. Massa, antes Macri trató de mantener su gobierno con un préstamo. Eso está mal.

- ¿Cuál sería la postura de Milei respecto al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional?

- Bueno, si la Argentina se endeuda, tiene que pagarla, lamentablemente. El kirchnerismo en su momento pagó la deuda también. Ahora, yo me pregunto: sí la deuda es ilegitima porque la pidió un político y este se la gastó en lo que le cantó el culo en vez de dársela al pueblo; creo que el FMI está cometiendo un delito al prestarle el dinero a un político para cobrarle después intereses a todo un país, cuando el dinero no fue utilizado para solucionar una emergencia. Porque mantener el dólar bajo no es una emergencia. En todo caso, tendrían dejar de emitir para mantenerse en el poder y dejar de asfixiar de impuestos al privado para que pueda dar trabajo.

- En recientes declaraciones, Milei habló de separarse del intercambio comercial con China y Brasil ¿No sería perjudicial, teniendo en cuenta que son socios comerciales importantes de Argentina?

- Con los gobiernos de esos países, no con los empresarios. Lo que no hay que hacer es negocios con estados que están apoyando a regímenes dictatoriales. Más Brasil que China hoy en día. Porque hasta donde yo entiendo, tuvo un plan de liberalización que se interrumpió en 2012 cuando asumió Xi Jinping. Pero Brasil pasó de (el ex presidente Jair) Bolsonaro a Lula (Da Silva), un criminal que es parte del Foro de San Pablo. No podés estar haciendo negocios con un gobierno que quieren que seamos Cuba: gobernantes ricos y el pueblo pobre. Porque así son los paises donde gobierna el socialismo duro. Puedo dar miles de ejemplos.

- Vos sos candidata a diputada nacional ¿Tu expectativa es esa o quisieras otro rol en un eventual gobierno de Milei?

- Voy a estar donde Javier necesite que esté, más allá de mis deseos personales. Apoyaré todos los proyectos en la Cámara de nuestro bloque. Si pudiera ser vocera de Javier, sería muy feliz, pero es una expresión de deseo. No es algo que tenga por derecho o pretenda, porque quizás no tengamos vocero. Porque después de ver lo que hizo (la vocera presidencial, Gabriela) Cerruti, me dio pánico. Me encantaría hacer esto bien. Está en mi naturaleza: empecé a aprender algunos oficios porque no me gustaban como otras personas lo hacían.