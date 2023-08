Las encuestas de Massa para las elecciones 2023, la estrategia para octubre y la relación con CFK: vuelve la campaña

Tras los anuncios para contener la devaluación, el tigrense alterna el traje de ministro y el de candidato. La economía que propone el libertario, el lugar a desafiar para meterse al balotaje.

Unidad nacional y confrontar con las ideas de Javier Milei serán las dos premisas de Sergio Massa durante la campaña para las generales de las elecciones 2023. Tras el anuncio de medidas para contener la devaluación del 22% de hace dos semanas, el tigrense se saca las últimas partes del traje de ministro y empieza a ponerse el de candidato. El titular de la cartera de Economía ya maneja estudios, informes y números sobre los comicios de cara al 22 de octubre que lo ubican por encima de Patricia Bullrich. Ya hay intermediarios del massismo en diálogo con larretistas que no apoyarán ni a la candidata de Juntos por el Cambio ni al líder de La Libertad Avanza con miras al balotaje. En una semana arranca oficialmente la campaña.

Massa prepara un fin de semana en Buenos Aires para concluir con los anuncios esperados para trabajadores, jubilados y beneficiarios de asistencia social. El lunes a primera hora viaja a Brasil para reunirse con Lula Da Silva, el artífice del ingreso de Argentina al bloque de los Brics. Allí se intentará avanzar en aquel frustrado préstamo del Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics, que preside Dilma Rousseff, que estaba trabado porque nuestro país no formaba parte del grupo regional y había que cambiar los estatutos. Ahora cambió.

El sábado 2 de septiembre es el arranque oficial de la campaña según el calendario electoral. El bunker de Unión por la Patria de la calle Bartolomé Mitre ya está activo hace días preparando la estrategia. Por allí desfilan los equipos técnicos del kirchnerismo y del massismo. Se lo ve al jefe de campaña Eduardo "Wado" de Pedro y al diputado Máximo Kirchner en la diaria trabajando codo a codo.

Según pudo saber El Destape, Máximo va de la provincia de Buenos Aires al bunker de Mitre. Allí se lo vio muy metido en la campaña, de un cigarrillo a otro, y hasta se quedó una noche en el comando de campaña a ver a su Racing desde un celular un día de Copa Libertadores, en medio del ida y vuelta de la campaña.

La sintonía entre el kirchnerismo y el massismo se encuentra en un momento estable tras el cachetazo del 13 de agosto. Massa dialoga todos los días con Máximo, con Wado, con Axel Kicillof y también, claro, con Cristina Kirchner. Desde el entorno del tigrense dicen que "ellos son fundamentales". Sobre CFK, una persona del círculo político del ministro afirmó a este portal: "Cristina siempre suma, siempre nos suma, lo que hace ella suma. Fue muy contundente en sus apariciones". Aún se desconoce el nivel de involucramiento que tendrá la vicepresidenta en la campaña.

Quien sigue adelante como el principal consultor de la campaña de UP es el catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, quien analizó el resultado de las PASO y ya prepara gran parte de la caja de herramientas para el espacio oficialista de cara a octubre. "El catalán había vaticinado que después del caso Morena había crecido Milei en números. Él no habla de números, pero tiene en la cabeza que habrá balotaje", contó un dirigente peronista que está metido en la campaña.

Quien tiene números es Massa. Según estudios de opinión pública que realizaron desde el massismo post PASO hoy hay balotaje. En esos informes a los que accedió El Destape, Milei no llega a los 40 puntos. Ronda entre 36 y 38. El tigrense está, según cada una de estas encuestas, entre 4 y 6 puntos abajo del libertario (entre 31 y 34). Y lo más relevante es que Bullrich está entre 26 y 28. "Bullrich está desesperada, se está desplomando, entró muy fuerte que es la segunda marca de Milei y la gente solo diferencia dos opciones", argumentó a El Destape una fuente que vive la diaria junto a Massa.

Hay un meme que dio vueltas en forma irónica entre la militancia y dirigentes oficialistas que despertó sonrisas después de pasadas las horas del cimbronazo de Javier Milei en las PASO. Es el pájaro loco, denominado en esa imagen como "peronistas", y un tucán con sombrero, llamado "libertarios", haciendo un trato, dándose la mano. Abajo de la foto se lee el objetivo: sacar a Patricia Bullrich. Esa ahora es la nueva estrategia de la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio: denunciar que hay un pacto.

"Juntos por el Cambio está roto. Macri tomó la decisión de romper su propio espacio. En la calle se habla de Milei, no de Bullrich", observa un massista pura cepa ante este portal. La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, luego del encuentro del Frente Renovador de este viernes en Parque Norte, lo resumió así: "Bullrich genera títulos porque tiene inconsistencia política y no puede explicar que La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio son lo mismo. El que sí lo pudo explicar es Macri, que labura un ratito para cada uno".

Massa va a apuntar su campaña de cara al 22 con Milei en el foco. Pero no hacia su persona, explicaron desde el massismo. "La idea es confrontar las ideas de Milei. No se confronta contra él ni contra el votante de él, sino con sus propuestas. Al votante se lo escucha, se lo entiende, se lo comprende", justificaron alrededor de Massa.

El massismo se enteró que el libertario dejó girar esta semana en privado que tenía el dato de que Massa no arreglaba con el FMI, que el dólar volaba por los aires, que la cantidad de votos que sacó en las PASO alcanzaba y que ganaba en primera vuelta. "Con el diario del lunes vemos que Massa arregló y esa jugada de Milei no prosperó. Nosotros creemos que sacó una tremenda cantidad de votos, que fue una sorpresa. Creímos que los niveles de improvisación eran más bajos de lo que pensábamos pero está bien apalancado. Que salga a festejar, que se pasee en todos los medios, que se muestre con Fátima Florez, pero todavía falta", destacaron desde UP.

En UP ven que las PASO fueron un piso. "No tenemos techo", dicen. "Eso es gracias a que construimos la unidad, se dio el escenario de tercios y logramos discutir con las ideas de Milei. Fue importante haber estado unidos, con el kirchnerismo, con el acompañamiento ahora de Juan Grabois. Eso nos va a hacer crecer en votos", entienden. Como contracara, concluyeron sobre las PASO que "la gente vio la pelea de JxC y se espantó". "La pelea interna de ellos tomó visibilidad porque nosotros no nos peleamos. Después de muchos quilombos, nosotros nos ordenamos", resumieron.

Massa ahora va por "la unidad nacional". Va a una ampliación hacia el centro. Por eso apenas pisó Argentina tras su viaje a Estados Unidos fue directo a Córdoba. Volvió a pedir un gabinete con el schiarettista Martín Llaryora. Y ya hay contactos con gobernadores opositores, partidos provinciales no peronistas y hasta con larretistas. No hay diálogo directo entre Massa y Horacio Rodríguez Larreta, por ahora. Sin embargo, ya hay emisarios del massismo tendiendo puentes con interlocutores del larretismo que no acompañarán un gobierno de Bullrich y menos de Milei, según le confirmaron a El Destape desde UP.

Desde el oficialismo adelantaron que "ahora se va a ver hasta octubre un Massa con propuestas del país que viene a partir de 2024". Y le va a hacer honor al jingle que reza "yo no soy Alberto Fernández". "Massa no es el delegado de nadie, ni de Alberto ni de nadie, eso lo va a dejar claro", contaron desde el comando de campaña. Y va a intentar mostrar las principales diferencias con las otras dos fuerzas. "Nosotros en estas semanas vimos que la gente pide firmeza, diálogo y capacidad de trabajo. Los argentinos visualizan esas tres cosas en Massa. En Milei y Bullrich solo ven firmeza, nada más. No tienen diálogo", revelaron desde el massismo.

En Bartolomé Mitre no quieren saber nada aun con planear el balotaje. No quieren pensar en los penales cuando aún no se jugó el segundo tiempo. Pero vislumbran que "la sociedad argentina tiene su mecanismo de defensa porque hace 40 años estamos en democracia y no quiere un salto al vacío", cuenta una fuente de UP a El Destape. "Con Massa es salir creciendo. La salida es con crecimiento y no con la eliminación del otro", concluyeron desde el peronismo