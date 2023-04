Larreta reaviva la interna por el desdoblamiento: "No es opinable, apliqué la ley"

El jefe de Gobierno reafirmó su decisión de votar con boleta única en la Ciudad, aunque evitó cuestionar a sus compañeros del PRO.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, reafirmó este jueves su decisión de desdoblar las mesas electorales porteñas al asegurar que ese "no es un tema opinable" ya que aplicó "la ley" al disponer el voto con boleta única.

"Tomé una decisión en base a la ley. El Código Electoral de CABA es clarísimo: se vota con boleta única. Cualquiera que tenga una duda se fija en internet 'Código Electoral de la Ciudad'. La última modificación de 2018 dice que se vota con boleta única", indicó Larreta al ser consultado por la prensa en una conferencia en la que dio a conocer nuevos beneficios para inquilinos y propietarios.

En cuanto a la interna de su partido, aseguró: "El hecho de que referentes del PRO hayan tenido opiniones diferentes es válido, no tenemos que pensar lo mismo en todo. Pero yo no hice ningún comentario personal de ningún miembro de Juntos por el Cambio. No hice ninguna crítica (cuando) ha habido diferencias".

Pero agregó que "este tema no es muy opinable. La ley es contundente: en CABA se vota con boleta única. Y no tengo duda de que es el mejor sistema para terminar con la lista sábana, donde dirigentes se cuelan en una lista abajo para que la gente no se dé cuenta y en el que se gastan millonadas en boletas que después no están en el cuarto oscuro y esas 'triquiñuelas' a las que nos tiene acostumbrados la política tradicional. (La boleta única) es un sistema mucho más transparente y seguro".

Las medidas para el mercado de alquileres en CABA

En paralelo, Larreta anunció este jueves medidas para aliviar la problemática en torno a los alquileres, con beneficios para inquilinos y propietarios. “Quiero que todos puedan decidir sobre su futuro sin estar a la deriva por un mercado inmobiliario que está explotado”, señaló.

Por esa razón, afirmó que hay que derogar la ley de alquileres y trabajar en un sistema que sirva a inquilinos y propietarios, y ayude a resolver lo que la crisis habitacional. “Nuestros diputados están trabajando en alternativas para priorizar las necesidades de quienes todos los días sufren las consecuencias de esta ley. Pero necesitamos un acuerdo que involucre a todos los sectores y les dé respuestas. La política no puede solo enfocarse en las diferencias y las peleas previas, los dirigentes tenemos que ser capaces de derogar una ley que está afectando a todos los argentinos”, afirmó.

Las medidas, detalló, incluyen distintos programas para facilitar los alquileres, con bonificaciones de hasta el 70% en seguros de caución para que más personas puedan alquilar sin la necesidad de una garantía propietaria; créditos simples con cuotas accesibles para hacer frente al mes de adelanto, el depósito y el costo propio de cualquier mudanza; y créditos para que los propietarios puedan mejorar sus propiedades vacías y ofrecerlas en el mercado en las mejores condiciones posibles, y para que los inquilinos también puedan refaccionar las propiedades que alquilan.