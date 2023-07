Elecciones 2023:la Justicia Electoral porteña habilitó la precandidatura de Jorge Macri

El Tribunal Electoral respondió a las dos impugnaciones que hicieron tanto el ex precandidato a Jefe de gobierno, Nito Artaza, y el Partido Obrero-MST.

El Tribunal Electoral de la ciudad de Buenos Aires habilitó este lunes a Jorge Macri para ser precandidato a Jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones 2023. El Tribunal Electoral consideró que Macri cumple con los requisitos legales, tras rechazar las impugnaciones que cuestionaban su postulación y ponían en duda las condiciones de domicilio y residencia para participar en los comicios.

El Tribunal resolvió que Macri, actual ministro de Gobierno porteño, "cumple con los requisitos estipulados en el artículo 97 de la Constitución local para postularse al cargo de Jefe de Gobierno". El artículo al que refiere dice: "Para ser elegido se requiere ser argentino, nativo o por opción; tener treinta años de edad cumplidos a la fecha de la elección; ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección; y no encontrarse comprendido en algunas de las inhabilidades e incompatibilidades previstas para los legisladores".

En su resolución de 14 carillas, a la que accedió Télam, el Tribunal Electoral desplegó una extensa argumentación en la que distinguió conceptos como lugar de nacimiento, domicilio y residencia, entre otros puntos.

Finalmente, concluyó que "se colige que el requerimiento constitucional de que los candidatos/as a Jefe/a de Gobierno acrediten una residencia "habitual" y "permanente" en la Ciudad que no resulte inferior a cinco (5) años, se encuentra acreditado y cumplido en el caso concreto". Y en consecuencia rechazó las impugnaciones presentadas contra la candidatura de Macri por los dirigentes Vanina Natalia Biasi, Eugenio Justiniano Artaza y Juan Pablo Chiesa.

Impugnación de la candidatura de Jorge Macri a Jefe de Gobierno

Hasta este lunes había al menos dos impugnaciones a ala candidatura de Jorge Macri presentadas en la justicia. La primera la hizo el ex precandidato a Jefe de gobierno, Nito Artaza, y la segunda llegó la semana pasada de manos del Partido Obrero - MST que acusó al dirigente del PRO Juntos por el Cambio de no cumplir con los requerimientos para ser postulante en las elecciones 2023 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ex intendente de Vicente López ya había sido cuestionado por su candidatura en distrito porteño.

La presentación fue realizada por Vanina Biasi, que encabeza la lista del Partido Obrero - MST que lleva a Gabriel Solano como precandidato a presidente en las internas del Frente de Izquierda. El argumento del recurso de la izquierda apunta a que Jorge Macri no reúne los cinco años de residencia previa obligatorios para postularse.

Con información de Télam