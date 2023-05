Kicillof sobre su candidatura a presidente o gobernador: "No es una decisión individual"

El gobernador bonaerense sostuvo que está enfocado en la gestión en la provincia, pero explicó que la decisión electoral no depende solo de su voluntad.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que la decisión de si será candidato a presidente o si buscará la reelección "no es individual", aunque aclaró que está enfocado en la gestión de la provincia más populosa del país. El funcionario alertó que si la oposición llega al poder despedirá policías, docentes y médicos.

"Formo parte de un colectivo político, no es que las decisiones son aventuras personales. No se trata de decisiones individuales, sino de qué estrategia política podemos dar para garantizar que no vengan los de la dinamita, los de la deuda y el ajuste", indicó Axel Kicillof en una entrevista en C5N tras inaugurar un hospital en Pilar.



El gobernador sostuvo además que está enfocado en la gestión en la provincia de Buenos Aires. "Lo que me quita el sueño es como mejorar. Esta es la escuela 18 que hacemos en Pilar, vamos a hacer 24 antes de fin de año. Eso implaca estar muy concentrados y no distradrse con la tarea enorme que estamos teniendo. Yo hoy no puedo estar pensando en listas, tengo que estar pensando en esto", agregó.

Teresa García: "Las PASO no pueden ser una guerra de afiches"

La senadora nacional Teresa García afirmó que el debate que debe dar el Frente de Todos por estas elecciones 2023 es definir si va a una interna en las PASO o llevará un candidato único. La definición para la dirigente depende de si los postulantes tienen diferencias económicas o solo se trata de un cambio de nombres.

"Si las PASO sirve para discutir ideas económicas, bienvenidos sean los candidatos que se sumen al debate público. Si las PASO es para compensar las ansias de los dirigentes, no sirven. No pueden ser compensación de sectores. Hay que saber para qué nos vamos a hacer cargo del país", afirmó Teresa García en El Destape Radio.

La dirigente enfatizó en decir que los trabajadores y los sectores vulnerables no están pasando un buen momento económico, situación que debe llevar al Frente de Todos a enfocarse en soluciones y en un modelo que los saque de la crisis.

"En las PASO se debe proponer la discusión del modelo económico y si hay alguien que no coincide con lo que decimos, entonces vale la pena que lo exponga públicamente y que la sociedad defina quién es que mejor lo representa. Pero si las PASO va a ser una guerra de afiches, no tiene mucho sentido", agregó.