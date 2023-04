José Luis Espert: "Quiero construir una alternativa liberal adentro de Juntos por el Cambio"

Si bien avisó que es candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el diputado por Avanza Libertad expresó que competiría en una PASO en Juntos por el Cambio.

José Luis Espert, diputado nacional por el espacio Avanza Libertad, planteó la posibilidad de competir en una PASO junto a Patricia Bullrich, presidenta del PRO, y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que lanzó su candidatura presidencial para las elecciones 2023 en febrero.

En diálogo con La Nación Más, el dirigente liberal recordó que él ya había pedido una "gran PASO" en 2021, idea que reiteró este martes. "Yo soy candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora, si se produjera el ingreso del liberalismo a este nuevo espacio opositor en el que podemos confluir Juntos por el Cambio (JxC) y los liberales, se verá", expresó.

Si en la -hipotética- lista de liberales que plantea Espert que podría competir con Bullrich y Rodríguez Larreta no hubiera candidato a presidente, él estaría dispuesto a ocupar ese lugar. "Quiero construir una alternativa liberal adentro de Juntos por el Cambio o adentro de un nuevo espacio político", insistió. Ante la consulta que le hizo el periodista Pablo Rossi sobre el rumor de una condición explícita de estar en el mismo espacio que Bullrich en caso de ingresar a Juntos por el Cambio, Espert fue contundente: "No he escuchado eso. Y si es así, yo extorsiones no acepto".

En las últimas semanas, el diputado de Avanza Libertad se diferenció de otros referentes liberales, como es el caso del diputado por La Libertad Avanza y precandidato presidencial Javier Milei, a quien acusó de ser un "liberal poco serio" por, entre otros temas, su propuesta de dolarizar la economía. "No es seria su idea de dolarización ni tampoco su verso anti-casta. No es algo sano lo que venga de ahí", había dicho también al canal de televisión de La Nación.

El acercamiento entre Espert y JxC generó que se movieran las aguas en el espacio liberal. Hace tan solo unas semanas, la diputada Carolina Píparo anunció que rompería con Avanza Libertad para armar el monobloque "Buenos Aires Libre" con un comunicado que manifestaba: "Quiero expresar que tomo esta decisión basándome en la coherencia como vara rectora para seguir defendiendo los intereses de los miles de bonaerenses que me han elegido para representar desde esta banca las ideas de la libertad".