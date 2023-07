Insólito: Bullrich hace campaña para las elecciones 2023 con un crimen ocurrido durante su gestión

La candidata PRO usó un hecho de inseguridad de 2019 para promocionar la mano dura. El episodio ocurrió cuando ella misma era ministra de Seguridad. El fallido se repite: en su spot anterior incluyó un testimonio del hambre durante el gobierno de Macri.

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich publicó este lunes un nuevo spot de campaña para las elecciones 2023 en el que pide "coraje" para afrontar casos de inseguridad y utiliza el testimonio del hijo de un hombre asesinado en 2019 en Córdoba, un caso policial que coincide en fechas con su gestión como ministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).

Ante la consulta de El Destape, algunos miembros del equipo de campaña de Bullrich reconocieron que el spot es veraz y que forma parte de una serie de piezas que recopilan testimonios que reflejan distintos problemas y que no están sujetos a una época puntual. “No es un problema de un momento la inseguridad, es atemporal”, afirman y resaltan que en la gestión de Bullrich en Seguridad los índices de delitos bajaron, aunque admiten que no quedaron en cero como una forma de justificar que la inseguridad trasciende a los gobiernos.

¿Qué dice el spot?

"Habíamos organizado todo el finde para ir a pescar. No va a venir más mi papá. ¿Por qué no lo hirieron nomás? ¿Por qué lo tenían que matar? Si con el tiro en la pierna era suficiente", dice la voz en off de Ariel Picco, hijo de Bruno Picco, un jubilado de 68 años asesinado el 14 de febrero de 2019 en el barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba.

Luego del testimonio, aparece en pantalla la siguiente frase: "¿Sabés qué hace falta para ordenar el país? Coraje", y luego se muestran los nombres de Bullrich y su compañero de fórmula, el ex diputado radical Luis Petri. La voz en off de Ariel Picco fue extraída de un reportaje que realizó en su casa la señal de noticias cordobesa Canal 12 y que fue publicado el 15 de febrero, un día después del crimen.

El autor del homicidio, Raúl Orlando Márquez, fue condenado en 2021 a cadena perpetua por homicidio y robo calificado por uso de arma de fuego, mientras que su cómplice, Claudio Miguel Oliva, fue declarado partícipe necesario en el homicidio en ocasión de robo agravado y debe pasar 18 años en prisión.

No es la primera vez. La semana pasada, Bullrich lanzó otro spot con un mensaje que pone el acento en la "fuerza", y en el que advierte que si es electa aplicará un plan económico que deberá ser "defendido en las calles". En una de las imágenes, aparece una mujer llamada Silvana, que cuenta que vino a Buenos Aires desde Chaco junto a la pareja que la dejó, y explica por qué terminó en la calle: "Sufrimos hambre", dice en el video

"Este testimonio que usa Bullrich en su spot de campaña forma parte del documental 'Comer en la calle' que hicimos con Filo News en 2019, durante la gestión de Mauricio Macri", publicó el comunicólogo Ignacio Corral en su cuenta de Twitter, uno de los productores del film utilizado por Bullrich en su spot.

El documental de donde se extrajo la imagen dura 10 minutos y 13 segundos y en el segundo 13 es donde aparece por primera vez la mujer contando su testimonio, también recabado en un período en que Bullrich formaba parte del Gobierno de Macri. En declaraciones periodísticas, Corral explicó que ni a él ni al director de Filo News los contactaron desde el equipo de campaña de Bullrich para solicitar autorización para incluir sus imágenes en el spot electoral.