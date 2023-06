Grabois habló de la interna en UP y reveló qué hará si pierde las PASO en las elecciones 2023

El precandidato a Presidente habló de la elección de medio término, la diferenció de la de JxC y adelantó qué haría si pierde y Massa lo convoca.

El precandidato a Presidente de Unión por la Patria (UP), Juan Grabois, se refirió al debate dentro de Unión por la Patria (UP) por las elecciones 2023, aseguró que "el que gana, gana y el que pierde acompaña" y se diferenció de lo que ocurre dentro de la feroz interna que protagonizan Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio (JxC). "La diferencia es el contexto, no es lo mismo el de UP que el de JxC. En UP hay límites, quien sea el candidato tiene limitaciones. Del otro lado, están compitiendo a ver quién es más represor", analizó.

En diálogo con El Destape Sin Fin, el líder de Frente Patria Grande habló de las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto y aseguró que, más allá de la interna, "la contradicción principal está en el proyecto inhumano de Larreta y Bullrich". En esa línea, sostuvo que los mercados "lograron que el 70% del voto en Argentina esté concentrado en candidatos que defienden intereses de minorías" y separó las internas entre los dos espacios políticos más importantes de la actualidad.

"La diferencia es el contexto: no es lo mismo el contexto de UP que el de JxC. En Unión por la Patria, sea quien sea el candidato, tiene limites y limitaciones por ejemplo no puede avanzar en una política represiva. En el de JxC, están compitiendo a ver quién es más represor. Por eso Larreta se corre a una posición de centro-autoritario", aseguró.

Con respecto al resultado de la interna, Grabois sostuvo "no saber" si aceptaría formar parte del gobierno de Massa en caso de perder la elección de medio término. "Lo que tengo claro es que el que gana, gana y el que pierde acompaña. Hoy diría que no, pero tampoco fui parte del gabinete de Alberto porque yo encarno un proyecto distinto: si no hay confrontación con sectores económicos concentrados y los organismos multilaterales, no hay liberación de la patria", subrayó.

Frente a una victoria suya en la primaria, señaló: "¿Qué problema tengo que Massa sea ministro, mientras haga lo que yo le digo? Si lo mando a negociar a La Haya, a los organismos multilaterales de crédito, a luchar contra el Fondo y el tipo se pone el casco argentino, deja la bandera roja y blanca con estrellitas azules y defiende con esa pasión nuestros intereses, ¿qué problema hay? Mientras tenga una orientación política que no depende de su ideología, no importa".

Sobre la falta de mención de la existencia de la PASO en el oficialismo por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner, durante su discurso en el acto de Aeroparque, manifestó: "Ella habla de 'comprensión de texto y contexto...'. Yo escuché que dijo que su candidato era Wado, la interpretación corre por cada cual". Y cerró: "Más allá del acto, no fue magia no fue que nosotros tengamos la lista. Juntamos miles de avales en horas, fue impresionante, nos subió la moral. Fue un baldazo de agua fría para la militancia que bajen a Wado, por lo menos hay un canal para todos los disconformes con la decisión tan dolorosa".

Las propuestas de Grabois en la campaña

El dirigente de Frente Patria Grande apuntó contra algunos medios, por la constante "invisibilización y descalificación" de su candidatura y dio detalles de las propuestas en caso de ser gobierno a partir de diciembre próximo. En primer lugar, quiere llevar adelante la "nacionalización de recursos estratégicos" (nombró el litio, las tierras raras, los combustibles y la riqueza ictícola); y luego aseguró que el modelo de Massa "es más parecido a lo que pasa en Jujuy". Con respecto a los alquileres pidió regulación para que no haya "especulación inmobiliaria", planteó la idea de cobrar un "impuesto especial" para que no se tengan propiedades como bienes de renta para la especulación y limitar precios fijados entre inquilinos y propietarios.

Siguiendo la línea de declaraciones pasadas, Grabois aseguró que busca anular el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por ser "impagable e insostenible" y que si no se renegocia, "vamos a vivir ajustando los salarios de los trabajadores, de los jubilados, la educación y la salud pública". Por otro lado, apuntó contra el 1% "que se lleva todo" y marcó la importancia de "tener coraje para limpiar el poder judicial de la mafia corrupta". También señaló que en Jujuy hay "un estado de sitio permanente" con secuestros, golpes, torturas y violaciones de derechos humanos; mientras que la persecución de Milagro Sala tiene el objetivo de tapar y no mostrar "el tremendo proceso de resistencia y de represión" del pueblo jujeño.