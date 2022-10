Gerardo Morales desdobló las elecciones en Jujuy e irán por serparado de las nacionales

Según definió el gobernador jujeño, las elecciones provinciales se realizarán en la misma fecha que las convencionales constituyentes.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció este miércoles que desdoblará las elecciones provinciales de las nacionales de cara a las presidenciales del 2023. Ese mismo día, que hasta el momento no tiene una fecha definida, también se elegirán los convencionales constituyentes que tendrán como objetivo discutir la reforma parcial de la constitución provincial.

Los anuncios se dieron en una conferencia de prensa, donde se mostró acompañado por el vicegobernador Carlos Haquim. "No tenemos una definición sobre la fecha, todo tiene que encuadrarse en el articulo 18 de la Constitución provincial y ello lo anunciaremos oportunamente", manifestó. Con respecto a la aprobación para darle continuidad al proceso de reforma, agregó: "No pretendemos con la reforma una re-reelección sino realmente dejar una Constitución para los tiempos, así que va a haber un candidato a gobernador que no voy a ser yo".

Con respecto al desdoblamiento, Morales explicó: "Obedece al tiempo que va a llevar desde la aprobación de la ley hasta que convoquemos a las elecciones provinciales en conjunto a las de constituyente, va a ser un buen tiempo para lograr la mayor síntesis de acuerdo con los espacios políticos". Mientras que, sobre la simultaneidad elecciones, agregó: "Se debe a una situación económica difícil, debido a que la inflación no cede, no baja, lo que requiere no incurrir en mayores erogaciones".

Cabe destacar que no es la primera vez que el gobernador jujeño perteneciente a la UCR desdobla las elecciones, ya lo hizo previamente con las legislativas y las ejecutivas; algo que repite desde que llegó a la gobernación. En esta oportunidad, busca que los argumentos de la reforma constitucional no se mezclen con la disputa nacional.

Entre 47 puntos, se observan objetivos como avanzar en restricciones para las protestas sociales, promueve la prohibición del indulto a quienes cometan delitos de corrupción y se destaca no modificar la cláusula respecto a la no-reelección a gobernador. Es decir, no busca un tercer mandato. "Está abierto el debate, hay muchos que se oponen a los puntos establecidos, pero todavía hay mucho para discutir, es un paso en lo institucional muy importante el que estamos dando", señaló.

Sobre el cierre, Morales ratificó sus intenciones de ser candidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC) tras asegurar, días atrás, que si el expresidente Mauricio Macri se presenta a las PASO le va a "dar una paliza" y que su rol debe ser "más de aconsejar, por las experiencias que ha tenido a la hora de gobernar".