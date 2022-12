Ferrario se lanzó como candidato y se suma a la lista para suceder a Larreta

El vicepresidente de la Legislatura porteña confirmó su precandidatura a jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y en el PRO compite contra Jorge Macri, Soledad Acuña, Fernán Quirós.

El vicepresidente de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario, confirmó su precandidatura a jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones del 2023 y se sumó a la lista de postulantes que competirán por el PRO para suceder a Horacio Rodríguez Larreta.

Por ahora, los otros candidatos para ser alcalde el año que viene son Jorge Macri, Fernán Quirós, Soledad Acuña (estos tres primeros del PRO), Martín Lousteau (de la Unión Cívica Radical) y Ricardo López Murphy (de los libertarios).

"Voy a liderar la renovación del PRO en la Ciudad", dijo Ferrario. El nuevo candidato es un joven de 37 años, referente de la denominada "Generación del 23" y trabajó junto a María Eugenia Vidal en la gestión bonaerense. En 2021 fue elegido como legislador por el oficialismo local tras un paso por el gobierno porteño.

Ferrario sostuvo que la definición de candidatos se resolverá en las PASO de la alianza gobernante y llamó a "desdramatizar este tema porque es parte de lo que promueve el sistema democrático y es muy sano tener la posibilidad de ofrecer distintas alternativas". En una entrevista en LN+, dijo que "la Ciudad está buenísima para vivir, a mí me encanta vivir en Buenos Aires, pero creo que es el momento de dar el salto a futuro y ahí es donde la renovación juega un rol muy importante".

Por otro lado, el candidato destacó algunas de las bases de su propuesta electoral, entre ellas, "trabajar para que la Ciudad tenga una mejor convivencia: el tránsito, la basura, las mascotas en la calle, cuestiones que tienen que ver con una Ciudad con más acceso y mejores oportunidades". Expresó: "A pesar de toda la transformación que hicimos, si nacés en ciertos barrios, si sos mujer, si sos de la tercera edad o si sos gay, no accedés a las mismas oportunidades. Todavía falta, y creo que eso debería ser una prioridad del próximo gobierno".

Ferrario consideró que "Argentina tiene que dejar la grieta atrás" porque "la polarización se volvió tóxica", y evaluó que "hay que entender que nuestro país necesita acuerdos y diálogo, ponernos de acuerdo en cosas básicas".

Además, durante la entrevista, recordó lo difícil que fue hablar sobre su sexualidad con su familia y destacó: "Siempre supe que era gay, pero me costó muchísimo poder hablarlo con mis padres. Recién pude hacerlo a los 29 años. Fue muy duro, muchas horas de terapia". Y concluyó: "Lo cierto es que mis papás son unos genios. Mi vieja, cuando se lo conté, me dijo algo que me partió la cabeza: 'Fuimos cómplices del silencio todos estos años'", recordó.

Se "pudrió todo" en la Legislatura

Mientras en el Congreso Nacional la sesión de Diputados no pudo comenzar por falta de quórum, en la Legislatura porteña la sesión también fracasó por un choque entre oficialismo y oposición. El bloque del Frente de Todos (FdT) porteño se retiró del recinto luego que el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, arremetiera contra el kirchnerismo por sus críticas a las políticas en materia educativa y acusar a esa fuerza de que "no le importan" los estudiantes. Como respuesta, se levantaron y señalaron como el responsable a Horacio Rodríguez Larreta.

Denunciaron que Larreta "mandó a pudrir" la sesión especial en la Legislatura local destinada a escuchar el informe de la gestión local. "Triste rol del jefe de Gabinete en la Legislatura porteña", lamentaron desde el bloque opositor tras retirarse del recinto de sesiones del Parlamento local poco después del inicio de la exposición del funcionario que se extendió por una hora y que tuvo como eje principal la gestión educativa de la ministra Soledad Acuña, quien ayer confirmó que será precandidata a la jefatura de Gobierno.

Los legisladores del FdT calificaron de "ataque" y "falta de respeto" las acusaciones de Miguel y atribuyeron su postura a que en la alianza de Juntos por el Cambio "están dirimiendo" su interna dado que "están en campaña" con miras a las elecciones del 2023. Además, aseguraron que el jefe de Gobierno "mandó a pudrir la sesión" en la cual el funcionario debía dar respuesta también a las 2.400 preguntas que le hicieron llegar previamente desde el arco opositor respecto de las medidas adoptadas por la gestión en el último semestre.