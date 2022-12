Fernando Burlando será candidato a gobernador en Provincia de Buenos Aires: "Ha llegado el momento"

El abogado decidió cambiar de rumbo y dedicarse a la política a partir del año próximo. Su intención es ser candidato a gobernador bonaerense. En qué partido político va a postularse.

Fernando Burlando decidió tomar un cambio de rumbo y se dedicará a la política en las elecciones 2023. El reconocido abogado demostró sus ganas de ser candidato a gobernador para la Provincia de Buenos Aires en un nuevo partido político.

"Me parece que ha llegado el momento de dedicarme a la política. Con un partido político que no tiene mucho que ver ni con el justicialismo ni con el PRO", afirmó Burlando en una entrevista a Infobae y confirmó que no se presentará a candidato ni con el oficialismo ni con Juntos por el Cambio.

Desde hace décadas, Burlando ejerce la profesión desde su histórico estudio en La Plata o sus oficinas en Puerto Madero y trabajó en casos resonantes como en el juicio contra Juan Darthés por la denuncia de abuso sexual de Thelma Fardín o en el caso del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

Sin embargo, ahora el letrado-quien acaba de ser padre junto a la modelo y conductora Bárbara Franco-quiere adentrarse en la política argentina con un partido político nuevo al que llamará "Movimiento de Integración Federal (MIF)".

"La política siempre me interesó, como a todos. La baja calidad de la política tiene que ver con la situación de mucha gente de no participar, para mí. En un país como este que yo realmente quiero, quiero porque me dio absolutamente todo, fundamentalmente me dio educación gratuita", admitió Burlando.

"Me parece que ha llegado el momento de dedicarme a la política. Con un partido político que no tiene mucho que ver ni con el justicialismo ni con el PRO", expresó Fernando Burlando y confirmó que el objetivo es que se presente como candidato a Gobernador de Buenos Aires.

Al consultarle sobre su postura ideológica, el abogado planteó que, actualmente, "hablar de izquierda o derecha es una antigüedad": "Es un discurso reduccionista, barato. Hay que tomar una provincia y, fundamentalmente, para conducirla y administrarla hay que quererla, hay que amar a la provincia".

Finalmente, se le preguntó si consideraba que el gobernador bonaerense por el Frente de Todos Axel Kicillof no amaba la provincia y Burlando contestó: "Yo creo que hay infinidad de funcionarios a los que les importa un huevo la provincia. Hay muchos funcionarios que están en la función por estar en la función. No les provoca emoción, sensibilidad. No se tatuarían en el pecho a la provincia de Buenos Aires o a la Argentina".