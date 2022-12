Expectativa por el discurso de Cristina Kirchner en Avellaneda en la previa del año electoral

Es el primer discurso que da la vicepresidenta tras ser condenada a prisión y proscripta en la causa Vialidad. Ese mismo día, reveló que se bajaba de la pelea electoral de 2023.

Cristina Kirchner reaparece en un acto en Avellaneda y hay expectativa por su discurso en las puertas de un año electoral. Es la primera vez que habla en público luego de haber sido condenada a 6 años de prisión e inhabilitada a ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. Ese mismo día, dio un discurso y se bajó de la pelea por 2023.

La vicepresidenta lo encabezará esta tarde el acto en lo que será la inauguración de un complejo deportivo en Villa Corina llamado Diego Maradona. Se espera que la exmandataria pronuncie un discurso de alto contenido político en el contexto del fallo de la Corte Suprema a favor del gobierno porteño por la coparticipación y además haga alusión al Mundial obtenido.

Estará junto al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Y participará el campeón del mundo en 1986, Héctor "Negro" Enrique. Ella será la principal oradora. El acto no será abierto, según supo El Destape. "Va haber mil personas, entre invitados, dirigentes, intendentes, de la primera seccional, de la tercera y militancia local pero muy acotada. Nada más. Es un acto cerrado", afirmaron fuentes de la organización. El evento se va a transmitir a través del canal oficial de YouTube de CFK.

Sobre las palabras de la vice que se esperan para hoy, Ferraresi reveló que CFK podría ser candidata en 2023, a pesar de sus dichos en los que desestimó su participación en las listas. "Me quedo con la frase de Cristina de 'voy a hacer lo que tenga que hacer'. En eso, una de las probabilidades es que sea candidata", señaló Ferraresi.

En la misma línea continuó: "Nosotros tenemos que construir el espacio político que le dé sustento a esa candidatura y, si no es ella, será otro compañero, pero hace falta tener una claridad con respecto a una propuesta electoral que se viabilice cuando nos toque ser Gobierno".

Por otra parte, el Secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano, se refirió a la presentación de Cristina esta tardenoche y aseguró que “hay mucha incertidumbre porque las últimas dos apariciones de Cristina no tuvieron nada que ver una con otra". Y reclamó: "Yo espero una convocatoria a movilizarnos por parte de Cristina”.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente señaló: “Hay que militar para que la candidata sea Cristina. No hay otra figura política que pueda asumir su misma centralidad. El desafío a nuestra Patria es central y hay que ganarle a la derecha a como dé lugar. Cristina es la única referencia histórica contra el Poder Judicial y de Comunicación. Cristina tiene que recibir el apoyo de su Pueblo”.

"Hay cosas que todavía me siguen indignando. El día que no me indignen más será porque entonces ya dejé de hacer política", fueron las últimas palabras de un discurso encendido en el que también sentenció: "No voy a hacer mascota de Héctor Magnetto". La Vicepresidenta hacía referencia al viaje de jueces, fiscales, ex espías y hasta un funcionario porteño con directivos del Grupo Clarín a Lago Escondido, la propiedad en el Sur del empresario británico Joe Lewis. Y, por supuesto, a los presuntos chats filtrados que mostraron cómo todos ellos intentaron encubrir el viaje y cómo se financió.