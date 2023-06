Espert confirmó su incorporación a JxC con fotos con Larreta y Bullrich

El liberal publicó fotos con los precandidatos de JxC. El jefe de Gobierno porteño revivió la interna de Juntos por el Cambio por la incorporación de Schiaretti.

El dirigente liberal José Luis Espert confirmó su incorporación a Juntos por el Cambio con fotos con los precandidatos presidenciales Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. "Iniciamos un camino común por la lucha de la libertad para recuperar la Argentina. Ustedes y nosotros. Juntos", afirmó.

Por su parte, Rodríguez Larreta celebró la adhesión de Espert a la alianza opositora y volvió a insistir con la necesidad de ampliar el Frente político. El mensaje fue publicado en medio de la interna por la incorporación del gobernador Juan Schiaretti.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El cambio total y definitivo que los argentinos necesitamos para dejar atrás al Kirchnerismo enfrenta a Juntos por el Cambio a dos desafíos: que estemos más unidos que nunca y que al mismo tiempo nos ampliemos sumando nuevas ideas y gente de bien", escribió Larreta en su cuenta personal de Twitter.

Patricia Bullrich también hizo lo propio en su cuenta de Twitter y destacó desde las elecciones de 2021 bregó para que Espert se incorpore a Juntos por el Cambio. "Las ideas liberales que defiende con fuerza son esenciales para el cambio profundo que necesitamos. Esta decisión no cambia la defensa de Córdoba y contra el intento de traer a aquellos que votaron junto al kirchnerismo", planteó dejando en claro su oposición a la incorporación de Schiaretti, propuesto por Larreta

El martes pasado, el Consejo del PRO recomendó al titular del partido, Federico Angelini, y su secretario general, Eduardo Macchiavelli, "avanzar en las tratativas" para incorporar al diputado nacional José Luis Espert a Juntos por el Cambio (JxC). Luego de un encuentro fallido el lunes para analizar la incorporación del gobernador cordobés Juan Schiaretti a la coalición opositora, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, convocó una reunión de urgencia por zoom entre los integrantes del Consejo del PRO con representantes de las 24 provincias.

Fuentes partidarias informaron que en el encuentro "se ratificó la vocación permanente e irrenunciable del PRO en la búsqueda de ampliación del frente JxC".

"En ese marco y atendiendo a lo decidido por la Asamblea Nacional que designó con firma conjunta a Federico Angelini y Eduardo Macchiavelli, presidente y secretario general del Consejo respectivamente, se recomendó a los mismos avanzar en las tratativas tendientes a la incorporación de José Luis Espert al frente JxC", indicaron. Se resolvió asimismo que "dado el inminente vencimiento del plazo para la constitución de alianzas, se reúnan todas las veces que se requiera para escuchar las opiniones del conjunto del consejo".

Interna por la incorporación de Espert

La incorporación de Espert a Juntos por el Cambio (JxC) ya se intentó en el 2021, para las elecciones legislativas bonaerenses, pero hubo sectores que también se opusieron y la idea no prosperó. Si bien el larretismo presionaba para que esto suceda, con el argumento de que su inclusión puede quitarle votos a Javier Milei, referente de Libertad Avanza; el bullrichismo se resistió a la idea de integrar al liberal, poniendo en duda esto último, como también a la de sumar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, precandidato presidencial y a quien ven con malos ojos en JxC de Córdoba.

Frente a esto, la exministra y precandidata Patricia Bullrich cargó munición pesada y apuntó directamente contra Horacio Rodríguez Larreta. "Si hay alguien que en este momento, por defender sus intereses, está planteando la ruptura de Juntos por el Cambio está laburando para el gobierno. Yo me preguntaría para quién trabaja y qué piensa el que quiere romper Juntos por el Cambio", lanzó en Radio Continental. A su vez, lo acusó de querer llevarse la pelota porque no gana y eso "no vale", porque lo único que importa es la elección del 13 de agosto.