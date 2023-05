En el mismo tono que Alberto, Massa pidió "dejar de discutir candidaturas"

El ministro de Economía volvió a opinar sobre la discusión interna del Frente de Todos, donde se plantea si el candidato de las elecciones debe salir de una PASO o si debe elegirse por consenso.

El ministro de Economía, Sergio Massa, pidió este miércoles "dejar de discutir candidaturas" y llamó a "no perder el tiempo en discusiones estériles", en medio del debate en el Frente de Todos (FdT) por si debe haber una PASO o si debe elegirse un candidato de consenso para las elecciones 2023. Más temprano, el presidente Alberto Fernández había reclamado: "Dejemos de discutir entre nosotros, el problema no está entre nosotros, está con los otros".

El ministro formuló declaraciones durante el acto de la firma de distintos convenios para obras en la provincia de Salta, junto al gobernador reelecto Gustavo Sáenz, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y funcionarios del Palacio de Hacienda. Massa felicitó a Sáenz por su reciente triunfo electoral y lo elogió por saber "dar vuelta a la página, dejar de lado lo electoral y ponerte a trabajar, que es lo que deberían entender muchos".

"Es mucho más importante ocuparse de resolver problemas que de discutir por los medios candidaturas, que es en realidad una parte chiquitita de la política", marcó Massa. En ese sentido, añadió: "Entendiendo que las elecciones son una parte importante porque es cuando el pueblo se expresa, creo que nuestra responsabilidad es gobernar todos los días y no perder el tiempo en discusiones estériles".

Sáenz y Massa firmaron obras para la terminación de rutas en la provincia, la construcción de un gasoducto, aportes no reintegrables en materia de obras para la producción rural, desembolsos para el Fondo del Tabaco y otros no reembolsables para capacitación de programadores para el programa Argentina 4.0, entre otros. "Valoramos enormemente tu triunfo y desde lo personal también lo valoro mucho y me alegra, pero creo que lo más importante es darle a los salteños la previsibilidad de que terminó la elección y hoy estamos trabajando", dijo el ministro dirigiéndose a Sáenz.

Sobre la producción de tabaco, el funcionario que lidera la cartera de Economía manifestó: "Es fundamental para Salta y tenemos que garantizar que el precio, que muchas veces vemos en góndola y no le llega al productor, le llegue al productor a partir de la administración que hace el Estado del Fondo del Tabaco". El ministro resaltó la concreción de las obras viales y energéticas y resaltó que es fundamental mejorar la distribución de gas en el norte argentino. "Las obras de gasoductos son como las de agua y cloacas, no se ven, van bajo tierra, pero son claves para mejorar la productividad industrial, el desarrollo federal y económico de la provincia", agregó Massa.

Por su parte, Sáenz agradeció la firma de los convenios al ministro y su equipo y señaló que "hay un gobierno que trabaja por no solamente para las próximas elecciones sino que pensando en las próximas generaciones". El gobernador salteño felicitó a Massa porque "ha tenido siempre y una mirada federal y ha acompañado las obras que son importantes y ha escuchado a todos los gobernadores del Norte Argentinos, independientemente de su signo político".

Con información de Noticias Argentinas