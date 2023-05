Elecciones 2023: en la previa del Congreso del PJ, crece el debate por las PASO en el Frente de Todos

Hay ideas cruzadas dentro del Frente de Todos con respecto a la estrategia electoral, que se va a comenzar a definir en el Congreso del Partido Justicialista del martes 16 de mayo.

El Partido Justicialista (PJ) nacional tendrá este martes 16 de mayo el Congreso para definir la estrategia de cara a las elecciones 2023. Será en el microestadio del club Ferro Carril Oeste, en el barrio porteño de Caballito, y uno de los puntos que más debate generó en el último tiempo fue si debe haber PASO en el Frente de Todos (FdT) para definir el candidato o si el representante de la coalición debe ser consensuado entre las distintas fuerzas.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, deslizó en más de una ocasión durante la última semana la posibilidad de que el candidato del Frente de Todos salga de una elección primaria. El domingo, en diálogo con El Destape Radio, expresó: "El consenso se intenta conseguir. Faltando menos para la fecha de cierre, las discusiones se van acelerando y se va generando el consenso. En el caso de que no haya consenso, la ley permite discutir en una PASO".

A las palabras de Wado se suman las del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien afirmó en reiteradas oportunidades su intención de ser precandidato a presidente por el Frente de Todos y competir en una PASO. El pasado viernes, dijo a Radio con Vos que si el FdT no elige un candidato de unidad, "no hay que forzar esa síntesis y se harán dos o tres fórmulas que deberán dirimir en unas PASO dialogadas, amigables, respetuosas, con reglas de juego, sin descalificaciones personales, golpes bajos ni chicanas".

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, no sólo anunció su precandidatura, sino que publicó varios mensajes en las redes sociales con tono electoral. Mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales, recalcó: "No hay ninguna razón para no discutir abierta y democráticamente qué es lo mejor y cuáles son las mejores soluciones para resolver nuestros problemas. Y esto solo las PASO nos lo pueden dar".

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, es uno de los nombres que más suenan desde el Frente de Todos como un posible representante del sector del presidente Alberto Fernández en unas hipotéticas primarias. Sin embargo, y a pesar de algunas declaraciones en las que se puede observar cierto tono de campaña, Katopodis optó por la cautela, no sin antes bregar por un "gran acuerdo del peronismo". "Las PASO son una buena instancia para discutir, debatir y elegir candidatura, pero sin acuerdo no hay unidad, PASO ni condiciones para ganar las elecciones", dijo en abril en El Destape Radio.

El diputado nacional Máximo Kirchner se sumó a la idea de Katopodis y, en el Congreso del PJ bonaerense, le puso reparos a la PASO como mecanismo de elección. "Las PASO son un instrumento, como la guitarra: depende de quién la agarre suena bien o suena mal. Para no depender tanto de las virtudes del guitarristas, lo mejor es tener una buena partitura y la partitura debe ser un buen programa de gobierno que sea por PASO o por síntesis y se cumpla a partir del 10 de diciembre del 2023", remarcó.

Por otra parte, el gobernador reelecto en Tierra del Fuego, Gustavo Melella, pidió que se consensué un representante para las elecciones, ya que "el Frente de Todos tiene todas las posibilidades de ganar" pero para eso la unidad es fundamental. "Yo creo que hay que buscar un candidato de consenso, tenemos que buscar la unidad por sobre todas las cosas. Hago una autocrítica: no hemos sabido construir unidad entre nosotros, nos hemos golpeado y chicaneado mucho. Eso no sirve. Si vamos a una PASO vamos a dar más lugar para esas divisiones", sentenció el lunes en El Destape Radio.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, también se expresó de forma contundente sobre si debe haber o no PASO en el Frente de Todos. "Yo sigo pensando lo mismo, que la PASO es lo que dice la ley que hay que hacer y es algo que no se puede sortear; ahora, si se está buscando una alternativa común y la encuentran, yo sería el tipo más feliz del mundo", dijo a Radio Perfil.

El sábado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se opuso a que el FdT defina su candidato en las primarias del 13 de agosto. En C5N, Moreau declaró que "es un error dirimir en las PASO". "La gente no se banca más que estemos todo el tiempo tratando de resolver vanidades políticas por los medios. Hace falta paz", agregó.

Las declaraciones de la presidenta de la cámara baja se alinean con las ideas que el ministro de Economía, Sergio Massa, expuso la semana pasada. En un acto el que compartió escenario con el gobernador Axel Kicillof, Massa sostuvo: "Un gobierno, por más que sea de coalición, tiene la obligación de dar certidumbre. No tenemos que pelearnos en público, sino puertas adentro. Esto de exponer en primarias si hay o no diferencias es un gravísimo error, lo que hace es generar incertidumbre. Y nosotros estamos para dar certidumbre".

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, sostuvo el último jueves que "lo mejor es tratar de ir con una propuesta de consenso". "En primer término, lo que hay que definir con claridad es el programa. Después definir cuáles son los instrumentos para desarrollar ese programa", añadió. Las declaraciones de Larroque se dieron en un contexto de incertidumbre con respecto a la opinión sobre el tema por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien no se pronunció todavía.

El referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, reiteró el domingo que sigue siendo precandidato a presidente, tras las declaraciones de Massa. "No me voy a bajar ni a palos de la presidencia, por más que Massa hable de candidato único", contestó en El Destape Radio.