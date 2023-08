Elecciones PASO 2023: Javier Milei denunció un "intento de robo o destrucción de boletas"

El precandidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei, denunció supuestas irregularidades durante la jornada electoral, por lo que pidió a sus votantes que "no se dejen engañar". No aclaró si hizo llegar esas acusaciones a la justicia electoral.

El precandidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, denunció irregularidades "a lo largo y a lo ancho del país" en estas elecciones 2023 y pidió a sus votantes que "no se dejen engañar". Milei, quien emitió hoy su voto en la sede Medrano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en medio de empujones y gritos, recurrió a sus redes sociales para visibilizar su denuncia.

"Es un escándalo el intento de robo o destrucción de boletas nuestras a lo largo y a lo ancho del país. Impresionante nuestros fiscales defendiendo los votos. Todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas. No importan si están rotas o no. No se dejen engañar. A cuidar los votos!", escribió, aunque no explicitó si hizo llegar su denuncia a la justicia electoral.

Previo a la votación, Milei dijo que "era esperable" que hubiera inconvenientes con el voto electrónico, pero que "con tal de hacer trampas y tener alguna ventajita electoral" el Gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta lo puso en práctica "con un gran nivel de improvisación".



Luego, su voto, a las 13.40, se dio en el marco de empujones y gritos de simpatizantes así como de personas que se encontraban en la cola esperando. "Hemos puesto en discusión cosas que hacía muchos años que nos se discutían" en el marco de la campaña electoral, dijo y celebró "el cariño de parte de la gente" en medio de algunas personas que se acercaban para fotografiarse con el diputado nacional. Milei estuvo rodeado de militantes de su espacio, llegó con custodia, y mientras se retiraba del lugar se generó un caos de tránsito con bocinas tanto de rechazo como de adhesión.

En cuanto a la participación que considera que tendrá estas elecciones primarias, prefirió no anticiparse, al reconocer que no está al tanto del porcentaje de gente que acudió a las urnas. Al referir a sus expectativas en cuanto al pronunciamiento de la ciudadanía, Milei expresó que escuchará lo que "hablen las urnas". "Ahí empezaremos a ver de qué se trata. Soy bilardista, así que primero el resultado", expresó.