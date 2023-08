Elecciones 2023: tras ganar las PASO, Kicillof reúne a su Gabinete y afina sintonía con intendentes

El gobernador evaluará los resultados de la campaña con sus ministros y ministras en Casa de Gobierno. Cruces de llamados con intendentes propios. Gestión y campaña de cara a octubre.

Tras el resultado de las PASO, que de cara a las elecciones 2023 de octubre lo dejócomo el candidato a ganador en la provincia de Buenos Aires más votado, Axel Kicillof hizo base en La Plata y estuvo toda la mañana dialogando con los y las intendentes de Unión por la Patria (UP) que lograron una performance más que aceptable de cara a octubre.

El mandatario transita el día después de las elecciones enfocado en su gestión en territorio bonaerense y en no perder el eje de lo logrado durante estos 3 años y medio. Fuentes gubernamentales detallaron a El Destape que Axel Kicillof “estuvo hablando con intendentes” toda la mañana. El gobernador no descansó de la campaña y redobla la apuesta de cara a octubre.

Como suele hacer los días lunes, y más después de las elecciones PASO, convocó a su gabinete y se reunirá con sus ministros y ministras a partir de las 16 horas. Análisis de los comicios, gestión y profundización de su modelo de gobierno serán algunos de los tópicos del encuentro.

Por otra parte, el gobernador utilizó sus redes sociales y agradeció al pueblo bonaerense la elección realizada. “Quiero agradecer al pueblo de la Provincia por haber respaldado, en medio de tantas dificultades, este rumbo de desarrollo con inclusión, este modelo de defensa y ampliación de derechos. ¡Ganamos en toda la provincia de Buenos Aires, muchas gracias!”, escribió.

Además, remarcó que no se quedará con los brazos cruzados: “Más allá de la alegría por el triunfo, no tomamos este resultado con euforia o exitismo. No nos conformamos con este resultado, al igual que la sociedad tampoco se conforma con este presente. Me parece una buena noticia que este pueblo exija más”, destacó.

Con el triunfo en sus espaldas, Axel Kicillof señaló que “se equivocan quienes interpretan que el resultado de hoy significa un pedido de menos derechos, menos inversión pública, menos producción”. “Nos comprometemos a trabajar para volver a involucrar a esos sectores en las decisiones colectivas. No sólo voy a convocarlos a que nos voten por todo lo que hicimos. Aspiramos a un nuevo gobierno fundamentalmente por lo que falta, por lo que vamos a hacer”, remarcó.

Finalmente agradeció el “compromiso” de Juan Grabois, quien “siempre estuvo por encima de sus aspiraciones personales o las de su organización”. Y volvió a subir la figura de Sergio Massa: “Es un orgullo compartir boleta y el desafío de mostrarle a la sociedad un horizonte. Terminó la elección de candidatos y empieza la elección de nuestro futuro”.