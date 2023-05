Elecciones 2023: la oposición pidió a la Corte que vuelva a rechazar la candidatura de Manzur

El Partido por la Justicia Social de Tucumán pidió a la Corte que se exprese de manera definitiva sobre la situación del gobernador Juan Manzur, a pesar de que el ex jefe de gabinete ya anunció que no competirá en las elecciones.

La oposición de Tucumán que días atrás obtuvo la medida cautelar de la Corte Suprema que impidió la candidatura a gobernador y vice, pidió este lunes al máximo tribunal que defina si el gobernador Juan Manzur puede o no presentarse a elecciones. El pedido se realizó después de la jornada de este domingo, donde la provincia más chica del país directamente no fue a elecciones. Así se resolvió después de la comunicación del fallo de la Corte y de que Manzur, de igual modo, decidiera bajar su candidatura.

Quien lleva esta cruzada en Tucumán y exhorta una nueva posición a la Corte es el Partido por la Justicia Social, quien tiene como máximo referente de esa fuerza a Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán. Alfaro sostuvo que es necesario un pronunciamiento de la Corte y, hasta tanto, pidió que se mantenga la suspensión de los comicios en la provincia.

La semana pasada, después de la suspensión de las elecciones, Manzur –quien se postulaba como vicegobernador- anunció oficialmente que desistía de la candidatura como un gesto para destrabar los comicios. Alfaro respondió negativamente al planteo del fiscal de Estado de Tucumán, Federico Nazur, para que una vez removido el obstáculo de Manzur la Corte levantara la medida cautelar y permitiera diagramar un nuevo cronograma electoral.

El planteo le reclama a la Corte Suprema que expresamente indique que Manzur no puede competir. "Si no existe un pronunciamiento sobre el fondo, existe la posibilidad fáctica de que en unos días Manzur dijera que la acción no tuvo resolución de fondo y que pueda ser candidato a vicegobernador en estas elecciones", advirtió la presentación. Según el referente opositor provincial, Manzur "es capaz de eso y mucho más".

Y agregó en el escrito: "Resulta verosímil que, en caso de levantarse la cautelar, se convocará a elecciones sin respetar los plazos constitucionales y sin otorgar tiempo suficiente para realizar las eventuales impugnaciones". Tras la contestación de la "vista" por parte de la oposición tucumana, la Ley de Amparo establece que el tribunal tendrá 48 horas hábiles para emitir un pronunciamiento.

Manzur declinó su candidatura y anunció elecciones en junio

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, declinó su candidatura a vicegobernador de la provincia. Lo anunció días atrás en una conferencia junto a Osvaldo Jaldo, candidato a gobernador. "Hemos tomado la decisión de declinar mi candidatura a vicegobernador de la provincia a solo efecto de despejar dudas y generar certezas, generar previsibilidad, como siempre lo hicimos. Nuestro espacio tiene hombres de primerísimo nivel", expresó. Manzur afirmó que lo reemplazará en la fórmula Miguel Acevedo.

Manzur explicó que es una decisión sobre la que su espacio trabajó durante horas. "Ya firmé mi declinación a la candidatura, todo el día estuvimos trabajando con Osvaldo. Hay una serie de trámites administrativos a llevar adelante. Nuestro espacio político tiene que convocar a una elección para elegir la nueva fórmula", contó.

Durante la misma conferencia, el mandatario provincial comunicó que su provincia estará votando en la primera quincena de junio.