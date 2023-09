Elecciones 2023: Kicillof afirmó que "hay que hablar con todos los que quieren a la democracia" como "los radicales y los socialistas"

En un acto en Ensenada, el Gobernador bonaerense llamó a "no votar" a "los que no han condenando y no condenan el terrorismo de estado en la Argentina y a los que dicen que los Derechos Humanos son un curro"

27 de septiembre, 2023 | 16.55

De cara a las elecciones 2023, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que "el enojo" que derivó en el voto a La Libertad Avanza o Juntos por el Cambio "no significa que la mayoría quiera vivir sin sus derechos". Lo dijo este miércoles un acto en Ensenada, en el que el cierre está a cargo del candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. "Hay que hablar con todos los que quieren a la democracia, con los radicales, con los socialistas. No pueden votar a los que no han condenando y no condenan el terrorismo de estado en la Argentina y a los que dicen que los derechos humanos son un un curro. Estoy seguro que esa no es una mayoría en la provincia", afirmó Kicillof, en la cancha de Defensores de Cambaceres. En ese marco, recordó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "dijo que era una elección de pisos" por lo que llamó "a ponerle un techo para que todos los pibes laburantes compañeros". "No voten a los que vienen a entregar nuestra patria", instó el Gobernador, que habló después del intendente de Ensenada, Mario Secco. Si bien reconoció que "en esas elecciones hubo malestar, decepción y enojo", afirmó: "No tenemos que confundirnos, ni decepción, malestar o enojo, significa que la mayoría de nuestro pueblo quiera vivir sin un estado presente, sin sus derechos, privatizar la educación y la salud". Esto, en referencia a "a los que votaron a (los candidatos a presidente Javier) Milei y a (Patricia) Bullrich". "Atrás de esa agresión y personajes, hay ideas y propuestas que son las peores, mas nocivas, las que ya se usaron, fracasaron y destruyeron el empleo y el salario, las que se aplicaron una y mil veces", advirtió, señalando que hay "una nueva estafa electoral" en la que les quieren "vender espejitos de colores". Según remarcó el Jefe Provincial ante el auditorio, "No van a ser las redes sociales, ni los canales porteños los que le van a explicar esto a la gente que es lo que está en juego en esta elección", sino "la militancia nacional y popular yendo casa por casa, barrio por barrio, fábrica por fábrica y barrio por barrio". El Gobernador - que busca su reelección planteó que "ese trabajo" de militiancia "no se hace con insultos" sino con "comprensión y amor": "Si hay decepción y enojo, vamos a entusiasmarlos con lo que vamos a hacer en la provincia y en la Nación" También apuntando contra Milei, afirmó que "ningún creyente de ningún credo puede votar a quien le dice las cosas que le dice al papa Francisco" y que "tampoco" puede votarse a "los que vienen a traer la libre portación de armas" porque no es con esa medida con la que se afronta la inseguridad sino que es con el "respeto a los Derechos Humanos que vamos a tener más seguridad y tranquilidad". Por otra parte, recordó que la llegada del Fondo Monetario Internacional a la Argentina estuvo a cargo de "(el ex presidente) Mauricio Macri, (el ex precandidato a presidente Horacio Rodríguez) Larreta, la derecha argentina, Bullrich, (y el candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, Néstor) Grindetti" "Estuvimos cerca de que el FMI bajara la palanca de la Argentina", señaló Kicillof, que agregó, dirigiendose a Massa: "Fuiste a buscar los recursos a China, al Banco Interamericano de Desarrollo, a Catar". El jefe provincial sostuvo que el FMI "le exigían" al ministro de Economía "una devaluación del cien por ciento". "Este es el primer episodio del gobierno que viene, se planta con el Fondo y defiende al pueblo", afirmó, para enumerar las medidas que tomó Massa para paliar la suba del dólar oficial. Sobre el cierre de su discurso, el peronismo va a "convertir" a la provincia de Buenos Aires en el "motor del triunfo" de Unión por la Patria. "Nadie viene a atrincherarse en la provincia; vamos a seguir convirtiendo a la provincia en la locomotora y el motor de la producción y el trabajo, y en la locomotora y el motor del triunfo en las elecciones", remarcó Kicillof.