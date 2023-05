Elecciones 2023: Grabois lanzó su candidatura presidencial y advirtió que "un 1% va a tener que ceder sus privilegios"

En un acto en Ferrocarril Oeste, el dirigente social deslizó críticas a socios de la coalición y reclamó por las PASO. Elogios a Cristina Kirchner.

El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos Juan Grabois se lanzó este viernes como precandidato a Presidente dentro del Frente de Todos. En un acto en el estadio de Ferrocarril Oeste, el dirigente social adelantó que hay "un 1 por ciento" de la sociedad que "va a tener que ceder sus privilegios para que la mayoría pueda acceder a sus derechos". Elogios a Cristina Kirchner y críticas a socios de la coalición. estuvo presente Eduardo "Wado" de Pedro.

“Nosotros tenemos un proyecto para casi todos, porque hay un 1 por ciento al que lo vamos a tener que enfrentar. Que va a tener que ceder sus privilegios para que la mayoría pueda acceder a sus derechos, de eso no hay escapatoria”, expresó Grabois en Ferro. Luego, el dirigente social aclaró que a los sectores pudientes “nadie los quiere meter presos, ni confiscarlos, ni ninguna cosa rara, pero algo- si se la han llevado en pala- tiene que ceder, hermano", para luego completar: "Y la verdad es que la alta burguesía no cede por altruismo, suele ceder cuando tiene al pueblo respirándole la nuca”.

Bajo el eslogan “Argentina Humana - Juan 23″, Grabois le habló a un importante grupo de militantes y trabajadores de la economía popular que escucharon sus guiños a la vicepresidenta. Tras autopercibirse como "hijo de la generación diezmada", en referencia a lo que expresó Cristina Kirchner en C5N, siguió: “Cristina es la madre de muchos militantes. Es la madre política. Pero yo tengo otra madre. Las barriadas, el movimiento social. Cristina es para mi, lo hablé con ella, es como una tía. Es una tía que conocí cuando el viento soplaba para otro lado”.

“Nosotros, las hijas e hijos de la generación diezmada vamos a tomar la posta, junto a los nuevos descamisados y la juventud de la Argentina”, manifestó. Y agregó “Vamos a garantizar la opción política y un programa de gobierno verdaderamente transformador y revolucionario. Vamos a garantizar la más fuerte batalla contra la derecha neoliberal”.

Pero también hubo duras críticas a Victoria Tolosa Paz. A la ministra de Desarrollo Social le recordó su pedido para que la Defensoría intervenga e impida que haya chicos en los acampes piqueteros. "Qué feo que se equivocó la ministra. Qué terrible esa frase ‘con los chicos no’. Y se las dice a las mamás, a los papás y trabajadores de los comedores cuando en Argentina tenemos el 60% de pibes pobres”, afirmó.

También apuntó contra Sergio Massa: "No debe haber tipo más individualista, entonces él no está de acuerdo con el debate interno porque es un tema de posicionamiento personal. No, es un tema de posicionamiento político. Vos estás con el Fondo, nosotros estamos con el pueblo". Y lanzó: "Aunque pongan a Diego Armando (Maradona) de vicepresidente, ese tipo no va a ser nuestro candidato a presidente".

Por otro lado, Grabois se refirió a la necesidad de unas PASO en el FdT. "Si Massa es el candidato, o nos dan la PASO o vamos por afuera con nuestro partido. Tenemos un proyecto de país y vamos a pelear por ese proyecto de país. Vamos a ganar las PASO y vamos a garantizar la más fuerte batalla contra la derecha rancia neoliberal", cerró el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y del Frente Patria Grande.