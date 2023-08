Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 8 de agosto

De las varias opciones que se analizaban, finalmente el equipo de campaña de Unión por la Patria resolvió un mix: Sergio Massa cerrará el jueves a las 18 con un acto en lugar cerrado con mucha significación para el kirchnerismo como es el Teatro Argentino de La Plata. Pero, en principio, no será un acto tradicional sino que tendrá el formato "de cercanía" que tanto recomienda el asesor catalán Antoni Gutiérrez-Rubi, con el candidato presidencial respondiendo preguntas de la gente común, como suele mostrar en sus videitos en las redes sociales. Por ahora, no es seguro que participen ni el presidente Alberto Fernández, ni la vicepresidenta Cristina Kirchner, quedando el protagonismo central para el candidato. En la idea de realizar cierres sectoriales, Massa estuvo el domingo con los movimientos sociales, ayer con la CTA, pymes e intelectuales, hoy le tocará a la CGT y la UP porteña y mañana estará con Axel Kicillof en la Provincia, todo ello en la previa al acto en La Plata.