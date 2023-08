A 6 días de las PASO, Massa reivindicó la universidad pública y gratuita

A seis días de las PASO, el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por Todos (UxP) de las elecciones 2023, Sergio Massa, reivindicó la universidad pública y gratuita. En un acto realizado en la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), el candidato a presidente de UP dijo: "Les pido, aula por aula, carrera por carrera, pasillo por pasillo, vayan a buscar a los que quieren la universidad en la Argentina, y díganles, no volvemos al pasado, vamos al futuro".

Además, aseguró hoy que quiere ser "el Presidente que le dé la oportunidad al hijo de cada laburante de ir a la universidad" y así construir "una Patria más desarrollada". "Vayan a votar en defensa del sistema universitario argentino; vayan a decirle que sí a un futuro de inversión y a decirle que no a los que quieren cortar las becas", pidió Massa durante el denominado Encuentro con las Universidades Nacionales, realizado en la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

Asimismo, el candidato aseguró: "En una campaña en la que el pasado y la lógica retrógrada de la universidad para pocos volvió a instalarse en el debate como sociedad, vengo y venimos a asumir un compromiso de que en la Argentina, en los próximos 4 años, vamos a gobernar con la premisa de la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva, porque creemos en el sistema universitario como plataforma para el desarrollo de nuestra comunidad".

Massa dejó clara su postura con respecto a la educación: "Venimos a comprometernos con los alumnos, esos que en muchos casos con la beca Manuel Belgrano o con la beca Progresar, tienen la oportunidad de llegar a encarar sus estudios. Y escuchamos por estos días a ellos diciendo que eso es un subsidio, que hay que recortarlo. Hoy estamos en 1.350.000 becas Progresar, porque cada pibe y cada piba que tiene el derecho y la oportunidad de querer ir a la universidad tiene que tener, además, la oportunidad, y muchas veces es esa ayuda del Estado la que le permite acceder a los viajes, al material de estudio, o simplemente encontrar el envión, porque estudian y trabajan para complementar lo que necesitan para llegar a fin de mes".

Mandó además un mensaje a la sociedad sobre esta temática: "Queremos decirle a todos esos pibes que se queden tranquilos, que las becas siguen, no solamente las Progresar, sino también las Manuel Belgrano, que las vamos a mantener y las vamos a mejorar, porque creemos en el Estado tendiendo la mano de aquel que tiene el sueño de ir a la universidad. No hay plata mejor gastada para un país que quiere dejar de ser pobre que la plata invertida en educación, y si es educación pública, mucho más".

"Queremos pedirles a los alumnos, a los docentes, a los no docentes, que el domingo cuando vayan a votar, vayan a votar en defensa del sistema universitario argentino, vayan a decirle que no a los que quieren ajustar en la educación. Vayan a decirle que sí a un futuro de inversión. Vayan a decirle que no a los que quieren cortar las becas, vayan a decirle que sí a los que creen que los pibes tienen que tener su beca y su notebook, vayan a decirle que no a los que miran las universidades como un gasto y vengan a decirnos que sí a los que queremos más universidades, porque queremos a los hijos de los trabajadores argentinos pudiendo dar el salto", expresó el candidato de UP.

Y cerró: "A mí me emociona, como hijo de inmigrantes, mi viejo no terminó el colegio, se crió acá nomás, a 30 cuadras, y soñó toda su vida, cuando trabajaba, con darme la oportunidad a mí de poder ir a la universidad. Yo quiero ser el presidente que le dé al hijo de cada laburante argentino la oportunidad de ir a la universidad, para hacer una patria más desarrollada. Por eso les pido, aula por aula, carrera por carrera, pasillo por pasillo, vayan a buscar a los que quieren la universidad en la Argentina, y díganles, no volvemos al pasado, vamos al futuro, con más universidad pública, con más pibes en la universidad, para una Argentina de desarrollo".

Massa analiza junto a la CGT y la CTA una suma fija para trabajadores

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, dijo que se reunirá con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) y, en los encuentros, se hablará de una eventual suma fija.

"Yo tengo la convicción de que tenemos que buscar mecanismos de mejora del ingreso, pero en paralelo quiero ser respetuoso de las paritarias, porque hay muchas paritarias en este momento en discusión y lo que no quiero es que una medida del gobierno termine perjudicando la discusión paritaria porque la paritaria es una buena herramienta", dijo el precandidato este lunes en diálogo con Radio Mitre.