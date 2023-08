Elecciones 2023: Mauricio Macri no se la jugó por Bullrich pero mostró diferencias con Larreta

En una entrevista con TN no quiso dar a conocer a quién votará en las PASO. Sin embargo, reveló en qué no coincide con el jefe de gobierno porteño y sí con quien fue su ex ministra.

07 de agosto, 2023 | 22.53

Pese a la expectativa que había, Mauricio Macri no apoyó 100% a la precandidata a presidente, Patricia Bullrich. El ex presidente no reveló a quién votará en las PASO de las elecciones 2023 de este domingo 13 de agosto. Aunque mostró sus diferencias con el otro precandidato presidencial de la interna: Horacio Rodríguez Larreta. Fue en una entrevista en TN con Joaquín Morales Solá. Allí además reveló que no coincide en cuestiones fundamentales con Larreta y sí en cambio con su ex ministra de Seguridad. Así lo reveló el propio Macri. "Ella cree que con el apoyo de la gente y el mayor peso que hoy tenemos, en el Congreso, en Diputados, en el Senado, con eso hay que arrancar en un cambio inmediato y profundo", arrancó Macri misterioso sobre su apoyo a Pato Bullrich. Sobre el alcalde, Macri contó: "Horacio cree que ir a la misma profundidad del cambio, pero que él necesita una mayoría más amplia, del 70%, donde participen otros protagonistas de la dirigencia", expresó. Agregó: "Yo tengo esa diferencia con él". Por otro lado, Macri manifestó: "Mi experiencia dice que es difícil que aquellos que han sido responsables de esta degradación argentina estén dispuestos a colaborar con un cambio que arranca con ellos perdiendo sus privilegios". Macri dijo que no cree "que eso vaya a suceder". Afirmó que "no podemos supeditar el cambio que necesita Argentina a que ellos estén de acuerdo", en referencia al peronismo y a la convocatoria que hizo Larreta para sumar, por ejemplo, al cordobés peronista Juan Schiaretti. Sobre las posturas de Bullrich y Larreta, el ex presidente contó que "son dos visiones honestas". Reveló que "Larreta cree que es capaz de lograrlo". Y finalmente no contó por quién se inclinará el 13. "Mi foco está puesto en el 14 de agosto". Los tres con Jorge Esta tarde la coalición de Juntos por el Cambio tuvo una nueva foto de unidad de sus dos precandidatos a presidente, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, junto al aspirante a la jefatura de Gobierno porteño, Jorge Macri, y a la que se sumó el ex presidente Mauricio Macri, en medio de especulaciones sobre una posible palabra de apoyo para su ex ministra de Seguridad. De cara a las elecciones 2023, la interna más picante del país suma una foto como la que tuvo semanas atrás en Córdoba y en Chubut. "Estoy contento con el apoyo de todos", dijo Jorge Macri. Agregó: "Logramos reflejar algo que es una realidad, soy el único candidato del PRO. Tener el apoyo de Mauricio, Horacio, Patricia y de María Eugenia Vidal que está en Mendoza". Además, el precandidato a jefe de gobierno expresó: "Para mí es un orgullo este día. Es parte del mensaje que estamos queriendo dar, que hay un camino que empezamos hace 16 años como equipo y que queremos continuar". Asimismo, explicó: "Yo vengo a cuidar todo lo que hemos logrado pero también con el entuasiasmo de mejorar lo que haya que mejorar, entender el momento y el contexto". Y sobre el encuentro con Macri, Larreta y Bullrich, concluyó: "Fue un lindo momento estar con ellos tres". Por su parte, Larreta tuiteó: "Desde el PRO, con mucho trabajar, trabajar y trabajar, venimos transformando la Ciudad como nunca antes. Mauricio sentó las bases. Pensó una Ciudad moderna, a largo plazo, que no se inundara, que tuviera transporte accesible para todos, con el primer metrobús y las primeras bicisendas, entre muchas otras grandes iniciativas. Después, con todo nuestro equipo y junto con los vecinos, profundizamos esa transformación".