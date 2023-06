Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 25 de junio

El presidente de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, habló desde Córdoba, en donde se llevan a cabo los comicios provinciales, desde donde remarcó el trabajo que hizo para intentar consolidar una lista única. “Mi criterio es que lo mejor que podíamos hacer es seguir el criterio de tener una lista única, de acuerdo, trabajé en ese sentido, pero no se pudo dar”, se lamentó en una entrevista en el canal LN+. En esa línea, aclaró que, por eso, por su “tranquilidad” y “convicciones”, decidió no participar, lo que lo dejará por primera vez en 12 años fuera del Congreso Nacional, aunque aclaró que recibió ofertas desde distintos espacios para ocupar lugares “muy importantes, pero nadie es imprescindible”.

“De hacer política no me retiro nada, es parte de mi vida, de mi idea, de mis convicciones”, manifestó el diputado nacional. “En la democracia nada debe ser traumático, los cambios deben ser tranquilos y uno debe pensar que es para mejor. No constituye que se termina el mundo, cada uno pone su propuesta”, dijo.

Para el diputado nacional el resultado que se puede dar en esta jornada en Córdoba puede llegar a ser clave: “Es de un impacto muy, muy grande. Es como hablar de la segunda provincia del país, por lo que significa geográfica, económica y políticamente. Es un impacto mayúsculo. Aunque uno se tape los oídos, suena fuerte la provincia de Córdoba”, remarcó. Para cerrar, afirmó que desde su espacio se llevará a cabo un “análisis más tranquilo, más sereno” luego de las elecciones para ver cómo se para el radicalismo “frente a la Argentina que viene, que está cargada de dificultades”.