Con avales pero sin listas propias: Grabois consiguió ir a PASO y enfrentará a Massa

Anunció su fórmula junto a la socióloga Paula Abal Medina, hija de Juan Manuel Abal Medina y Nilda Garré. El dirigente social irá por Frente Patria Grande, que pidió modificar el reglamento dentro de Unión por la Patria porque irá solo la boleta presidencial con listas unificadas.

Juan Grabois consiguió jugar en la PASO de Unión por la Patria y enfrentará a Sergio Massa. El dirigente social consiguió los avales, logró que se modifique el reglamento para poder ir con listas unificadas con los el otro binomio presidencial y anunció su fórmula.

Lo acompañará la socióloga Paula Abal Medina, hija de Juan Manuel Abal Medina (último Secretario General del PJ de Juan Perón) y Nilda Garré (exministra de Cristina Kirchner). El dirigente social irá por el espacio Justa y Soberana, que pidió modificar el reglamento dentro de Unión por la Patria porque irá solo la boleta presidencial con listas unificadas, algo que Daniel Scioli no pudo lograr. Estas modificaciones no tienen que estar listas necesariamente esta medianoche, sino que se pueden prorrogar, confirmó una fuente de la junta electoral de UP a El Destape. Vale recordar que a Scioli se le pidió una lista propia con nombres en cada uno de los lugares de todos los distritos del país.

Así, en el cuarto oscuro UP tendrá dos listas iguales pero diferentes en su cabeza presidencial. Allí la batalla será entre Massa y Grabois. El líder de la UTEP puso el viernes el grito en el cielo cuando lo llamó CFK para anunciarle que la fórmula de unidad sería Massa junto Agustín Rossi.

Grabois era precandidato presidencial hacía semanas. Pero declinó su objetivo para apoyar la supuesta candidatura de Eduardo "Wado" de Pedro, quien lo anunció con un video en redes sociales el jueves por la noche.

Pero el viernes todo cambió. Primero Grabois se bajó y al rato Unión por la Patria sorprendió y anunció la candidatura de Massa, que era pedida por los gobernadores, intendentes y la CGT. El dirigente social estalló en furia. Y generó que el anunció se adelante.

En Unión por la Patria tenía planeado hacer el anuncio de la fórmula con los tuits el sábado por la mañana. Pero tuvo que salir de urgencia el viernes a la noche para frenar a Grabois, quien inmediatamente después de la confirmación lanzó un mensaje en Twitter: "No se confundan. Yo cumplo mi palabra. Vamos a las PASO. Voy a ser candidato. Tenemos el derecho constitucional".

Desde que asumió Massa en el Ministerio, Grabois se encargó de erosionar la figura del ministro de Economía y castigarlo por la inflación, la devaluación y la falta de resolución para con los salarios de los trabajadores. "Ni en pedo vamos a cagar a este cagador y vendepatria", fue una de las frases en estos últimos tiempos. La última contra el tigrense fue: "Es muy feo extorsionar a tu país por una candidatura".

La última vez que se vieron ambos fue arriba del escenario del acto que encabezó Cristina Kirchner el 25 de mayo en la Plaza de Mayo. Allí se viralizó una foto donde se lo ve a Massa que le habla de mala manera y Grabois sonríe.

Por otro lado, Grabois negocia en la Ciudad. Allí era precandidato a jefe de gobierno porteño Pedro "Pepe" Rosemblat, pero finalmente no lo será. Al momento los candidatos de UP son Leandro Santoro y Nito Artaza, que ya estaba lanzado por el espacio de Scioli. En la Ciudad, al ser una votación concurrente y electrónica, puede haber boletas únicas dentro del espacio. Grabois quiere meter dirigentes en las listas y hasta se especula con la vice de Santoro, que puede llegar a ser Eli Gómez Alcorta, exministra de las Mujeres de este gobierno y que está dentro del espacio del dirigente social.