Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 18 de mayo

El diputado nacional y precandidato a Presidente por la UCR, Facundo Manes, palpitó la interna en Juntos por el Cambio (JxC), apuntó contra Javier Milei y remarcó el poder que tienen los dirigentes radicales de cara a los próximos comicios. "Tenemos que hacer lo que hicimos en el 2021, donde fuimos a unas PASO y expandimos la coalición", señaló.

En diálogo con Futurock, el diputado se refirió al espacio que integra: "Cuanto más ampliemos la coalición, más chances de ganar y gobernar el país tenemos. En el 2021, la mitad de los votos de la oposición fueron de líderes radicales". Y resaltó: "El liderazgo de la oposición, no lo tiene nadie; no creo que la coalición tenga que reducirse a la interna del PRO".

Luego de resaltar que el principal problema del gobierno de Cambiemos fue que "no fue una coalición de gobierno y le fue mal", Manes sostuvo que en la Argentina "fracasó todo" porque "los kirchneristas son nostálgicos de los '70, los radicales de los '80 y el PRO y Milei de los '90". Y sentenció sobre el líder de La Libertad Avanza: "Es un remedio vencido, propone la intolerancia que probamos en Argentina y no queremos más. El que llega por el odio, gobierna por el odio".