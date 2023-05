Larreta: "Cristina Kirchner no va a ser candidata porque no la vota nadie"

El jefe de Gobierno y precandidato a presidente apuntó contra la dos veces mandataria, contradijo a todas las encuestas, calificó como "tragicómica" a su decisión y sostuvo que el gobierno fue un "fracaso".

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no será candidata "porque no la vota nadie" -pese a lo que afirman los sondeos- y cuestionó su decisión, calificando como "tragicómico" el anuncio realizado. La dos veces mandataria nacional ratificó, a través de una carta publicada en sus redes sociales, que no participará de las próximas elecciones presidenciales y pidió al Frente de Todos (FdT) que trabajen en un programa de gobierno para salir de la situación actual.

En diálogo con el canal 24/7 de Neuquén, el mandatario porteño se expresó por primera vez tras conocerse la noticia y le restó importancia a la determinación. "Lo de Cristina es hasta tragicómico. Dice que no va a ser candidata a presidenta como si fuera un gran renunciamiento... No va a ser candidata porque no la vota nadie o porque la vota poquísimos, muy pocos", lanzó, pese a que la mayoría de las encuestas la ubican como una de las dirigentes nacionales con más apoyo popular. Y añadió: "Con el fracaso que ha sido este gobierno, ¿quién la va a votar? De la misma manera que Alberto Fernández también renunció".

A su vez, tras referirse al último índice de inflación del INDEC, Rodríguez Larreta manifestó: "Hoy estamos viviendo una situación que es desesperante pero, a pesar de esa realidad, yo estoy convencido de que vamos a sacar a la Argentina adelante". Y enumeró: "Vamos a prender los motores de la recuperación y el potencial productivo que tiene nuestro país, a exportar más al mundo y a bajar la inflación". Además, propuso "bajar a cero las retenciones a las economías regionales el primer día" de su mandato y hacer una reducción "por medio de una escala descendente" con los granos.

Por otro lado, el precandidato a presidente volvió a criticar el manejo del gasto público en Nación: "Un gobierno no puede funcionar con una estructura monumental de 20 ministerios; yo en la Ciudad tengo la mitad de lo que tiene el gobierno nacional". Y sentenció sobre las políticas cambiarias: "No podés dolarizar sin dólares, ¿sabes a qué tipo de cambio dolarizarías hoy, a 4.000, te imaginás la pobreza que habría en la Argentina con un dólar a 4.000? Hablemos en serio, por favor, hablémosle con la verdad a la gente".

Cristina confirmó que no será candidata

Apenas minutos después del cierre del Congreso del PJ de cara a las elecciones 2023, en el que se escucharon pedidos de unidad y cantos a favor de una candidatura de la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner publicó una extensa carta en la que ratificó que no será candidata y, además, le pidió al Frente de Todos que construya un programa de gobierno "que vuelva a enamorar a los argentinos y argentinas".

"Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al Peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón", escribió la Vicepresidenta, quien volvió a apuntar contra la Corte Suprema.

Para defender su decisión, explicó: "Debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar: que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial. Porque, frente a una derecha cuya única propuesta es arrebatar derechos, el peronismo sigue siendo el espacio político que garantiza la defensa de los intereses del pueblo y de la Nación".

Y, en el medio del debate y tensiones por las candidaturas de la coalición oficialista, agregó: "Ante esta situación resulta imprescindible -más que nunca- la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y las argentinas, y convencerlos de que un país mejor no sólo es posible sino que, además, es deseable. Un programa de gobierno que es necesario no sólo para el peronismo, sino para sistema democrático en su conjunto".