Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 13 de julio

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, consideró que las campañas que llevan adelante los precandidatos a gobernador de Juntos por el Cambio (JxC) de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y Carolina Losada, tienen características "pornográficas" por el caudal de dinero que manejan y sostuvo que "la Justicia Electoral debe investigar" si esos fondos provienen del narcotráfico.

"El otro día me descompuse en Rosario, porque cada cartel grande sale 1.800.000 pesos y había cinco por cuadra, mientras la gente se muere. Me descompuse, sentí asco", indicó al acompañar a su precandidato a gobernador del distrito, Eduardo Maradona, quien también competirá por fuera de la interna de JxC que se desarrollará en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) locales del próximo domingo.

En esa línea, Carrió añadió: "Nunca he visto una campaña, en 30 años de vida política, con este escándalo de dinero. Lo fondos pueden ser del narcotráfico". Por último, sostuvo que no pudo ser candidata presidencial porque "no nos da el dinero ni para la boleta" y se preguntó "de dónde sacan esta plata", afirmando que "esto es pornografía".