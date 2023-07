A Larreta le preguntaron a quién va a votar en CABA en las elecciones 2023 y dijo lo que todos pensaban

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio no dio una respuesta clara cuando le pidieron que elija entre el candidato del PRO, Jorge Macri, y el de Evolución Radical, Martín Lousteau.

El jefe de Gobierno y precandidato presidencial por Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, manifestó que en las elecciones 2023 a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a "tener predilección por los candidatos del PRO". Sin embargo, cuando le consultaron si le dará su voto en la Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) a Jorge Macri o a Martín Lousteau, no dio una respuesta clara.

"En la Ciudad de Buenos Aires estuve ayer (lunes) con Jorge Macri y estuve el otro día con Martín Lousteau. Yo siempre lo he dicho: siempre voy a tener predilección por los candidatos del PRO", dijo el martes por la noche en TN. Sin embargo. cuando los periodistas Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti le consultaron si eso significaba que votaría por el primo del ex presidente, Larreta reiteró: "Siempre tengo predilección por los candidatos del PRO. Lo dije siempre. Estuve con Jorge Macri ayer recorriendo la zona del botánico. Así de claro".

"¿Vas a hacer lo mismo que me hiciste la otra vez, que me preguntaste 150 veces lo mismo?", manifestó, con enojo, ante la insistencia de Wiñazki por la ambigüedad de su contestación. En dirección a Fioriti, declaró: "Te repito. He tenido mi predilección, falta un mes para la campaña. Trabajo con Jorge Macri, ayer recorrimos el botánico". "Primero, el voto es secreto, pero lo he dicho siempre que tengo predilección. En todo el país defiendo a los candidatos del PRO", agregó.

En las últimas semanas, el candidato radical dentro de JxC, Lousteau, cuestionó a su rival por su trayectoria política, que incluye como hito más reciente la intendencia de Vicente López, provincia de Buenos Aires, a la cual renunció hace semanas. "Nuestros equipos técnicos conocen cada centímetro de la Ciudad. La viven, la trabajan, la piensan, están obsesionados con la Ciudad. No es que están en un municipio en otra provincia y ahora de golpe vienen para acá", dijo en su lanzamiento del pasado 29 de junio el ex ministro de Economía sobre su rival.

Lospennato cruzó a Bullrich por su spot

La diputada del PRO Silvia Lospennato, candidata en la lista encabezada por Miguel Ángel Pichetto y que tiene como candidato presidencial a Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio (JxC), cruzó a la precandidata Patricia Bullrich por su spot de campaña para las elecciones 2023, en el que llama a defender al país y al plan económico en las calles. Sobre esto, sostuvo: "Yo no creo que los debates políticos se tengan que dar en la calle, para mí todos los debates políticos, sobre todo los que vienen en Argentina, se dan en el Congreso y en la ley".

Días atrás, Bullrich dio inicio a su campaña con un video compartido en sus redes sociales. "Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada", marcó en el spot oficial de "La Fuerza del Cambio", lista donde la acompaña Luis Petri.