Otro papelón de Rinaldi de cara a las elecciones 2023: un nuevo video, más expresiones antisemitas

A las declaraciones xenófobas y homofóbicas, se le sumó ahora un nuevo clip de comentarios repudiables del precandidato a legislador porteño. Después de la lluvia de críticas, Rinaldi bajó su precandidatura.

La precandidatura a legislador porteño por Juntos por el Cambio de Franco Rinaldi para las elecciones 2023 generó tanta controversia que el politólogo terminó por declinar su precandidatura. A los videos con declaraciones homofóbicas y xenófobas, se le sumó este jueves un nuevo clip con términos antisemitas.

Un video del cabeza de lista de legisladores porteños del precandidato a jefe de Gobierno Jorge Macri de su ciclo por streaming Un Café con Franco, salió a la luz y se pudo ver a Rinaldi refiriéndose al medio Página 12 de forma antisemita.

"He visto alguna vez alguna vez alguna nota en el diario Sinagoga 12, como decía G.P (Guillermo Patricio) Kelly", comentó el politólogo y consultor aeronáutico, que citó al fallecido dirigente político argentino que integró la "Alianza Libertadora Nacionalista", un espacio filonazi.

La semana pasada, el radicalismo pidió a la Junta Electoral de Juntos por el Cambio de la Ciudad que el postulante a jefe de Gobierno Jorge Macri elimine de su lista al primer precandidato a legislador porteño (Rinaldi) por "homofobia y discriminación".

El pedido fue realizado el viernes por la titular de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires, Mariela Coletta, luego que circularan por las redes sociales videos de Rinaldi con dichos xenófobos y homofóbicos. La titular del comité porteño respalda la precandidatura de Martín Lousteau, rival electoral de Jorge Macri.

Lousteau se manifestó "sorprendido" por los videos que aparecieron los últimos días: "No podemos permitir que Juntos por el Cambio lleve en sus listas a personas que fomenten el odio y la discriminación". Y agregó: "Nuestro espacio debe trabajar por la libertad, el respeto y la inclusión. Este nivel de violencia lastima profundamente a nuestra sociedad. Tenemos la responsabilidad de ser mejores", remarcó.

Los dichos de Rinaldi también fueron repudiados por el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta: "Yo estoy profundamente es desacuerdo y lo escuché a Jorge Macri también estar en desacuerdo".

Rinaldi esbozó un intento de disculpas, aunque opinó que "la decisión de querer impugnar mi candidatura es exagerada y oportunista" y agregó: "No está bueno que nos convirtamos en una sociedad donde se cancela a cualquiera por frases sueltas del pasado, expresadas en otros contextos, fuera de la política".

El politólogo y consultor aeronáutico analizó que con su postulación ahora tiene una "responsabilidad política": "No me represento solo a mí mismo sino también a un espacio político que confió en mí y, eventualmente, a los porteños que me voten. Eso exige una conducta distinta. En política las cosas que uno dice tienen peso y por eso es importante ser lo más claro posible. Y ser claro implica decir que por supuesto estoy en contra de la homofobia o cualquier tipo de discriminación", subrayó Rinaldi.

Ya agregó: "Lo primero y principal es que estoy arrepentido de algunas cosas que dije y pido sinceras disculpas. Insisto en que aquellas intervenciones mías durante la pandemia eran un experimento, un intento de buscar a través del humor los límites del lenguaje y la corrección".