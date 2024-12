Escandalo en la realeza por el rumor que afecta al rey Carlos III: "Lo ha pagado todo"

Desde hace meses, la prensa británica especuló sobre el rey presionando al duque de York con medidas como recortar su asignación económica o despedir a su equipo de seguridad, con el objetivo de obligarlo a mudarse a una residencia más pequeña. Sin embargo, el Mail reveló que el propio rey ha estado pagando personalmente las cuentas del príncipe, según supuestas fuentes cercanas.

Según la periodista Charlotte Griffiths,“varias fuentes”, algunas de ellas en “cenas” a las que asistió, le dijeron que “lejos de dejar sin recursos a Andrés, Carlos ha pagado personalmente las cuentas de manutención de su hermano descarriado”. Incluso, una fuente señaló que Andrés “ya no tiene tantos amigos” y que “apenas sale, no es bien recibido en ningún lado”. “Así que tiene que ser la familia, y la persona obvia es el Rey. Quiero decir, ¿por qué alguien que no es de la familia querría darle dinero cuando no va a obtener nada a cambio, excepto un montón de críticas?”, apuntó.

Mientras que otra fuente contó que Carlos es quien estaría usando dinero de su propio bolsillo,y no de fondos públicos, para que el duque de York pueda seguir viviendo en su mansión de Royal Lodge. “Carlos lo ha pagado todo. El rey lo ha aprobado. Todo está hecho”, subrayó.