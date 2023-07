Elecciones 2023: Cerruti explicó la intervención a la fundación de Bullrich y cruzó a la oposición

La portavoz aseguró que no hay una persecución y que solo se trata de un "procedimiento administrativo". Además, pidió a Juntos por el Cambio que deje de paralizar el Senado.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dio detalles sobre la intervención de la fundación que lidera la precandidata a Presidenta por una de las listas de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich y cruzó duramente a la oposición por los frenos para sesionar en el Senado. "Es un procedimiento administrativo", aseguró.

En las últimas horas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, ordenó la intervención por 180 días hábiles a la mencionada fundación en la previa a las elecciones 2023 y mientras era utilizada para financiar su campaña electoral. Frente a esto, desde JxC denunciaron que el Gobierno puso en marcha "un sistema de ataque, hostigamiento y campaña sucia" contra ellos. "El ministro Massa está gobernando y llevando adelante una innumerable cantidad de ejes económicos", sostuvo la portavoz negando dichas versiones.

Sobre la intervención, Cerruti detalló: "La IGJ vio, hace tiempo ya, no a tres días de la elección, irregularidades en una fundación que pertenece o involucra a Bullrich. Se pidió una cantidad de respuestas para consolidar datos, para ver si efectivamente algo no funcionaba en cuanto a ingresos y egresos y en cuanto a blanqueo de algunas cifras". Y completó: "Es un procedimiento administrativo, esperemos que termine lo antes posible".

Por otro lado, durante la conferencia de prensa, la portavoz del Presidente apuntó directamente contra senadores y senadoras pertenecientes a la oposición, que no quieren sesionar en la Cámara Alta. "Para que sesione el Congreso, necesitamos que la oposición se siente en las bancas. El oficialismo ha convocado a sesiones, en Diputados se están llevando adelante", señaló.

Durante la jornada del miércoles, cabe recordar, la oposición se volvió a ausentar en el Congreso y el oficialismo no consiguió debatir y votar en una sesión clave. De todas formas, desde el FdT no solo apuntaron hacia JxC sino también contra dos peronistas que no estuvieron presentes: el jujeño Guillermo Snopek y el entrerriano Edgardo Kueider.

"Son ellos los que están paralizando el Congreso desde principio de año por una cuestión política y sin tener en cuenta las leyes que ellos mismos presentaron. En otro momento las estarían defendiendo, pero hoy no se sientan en las bancas. Son lugares para los cuales fueron votados por el pueblo para llevar adelante estos debates", lanzó la portavoz. Y solicitó: "Les pedimos, en un carácter republicano y democrático, como les gusta decir, vayan al Congreso, vayan a trabajar y voten a favor o en contra de las leyes que necesita la ciudadanía".