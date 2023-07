Elecciones 2023: Waldo Wolff rechazó el discurso de "todo o nada" del bullrichismo

El secretario de Asuntos Públicos de la CIudad de Buenos Aires se metió de lleno en varias internas de Juntos por el Cambio: habló de Carolina Losada, de Luis Petri y se refirió al spot presidencial que lanzó Patricia Bullrich días atrás.

El secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, apuntó este jueves contra el sector bullrichista de la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones 2023. "No es todo o nada", escribió el ex diputado en el tuit que acompañó el video, mientras que etiquetó a la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, a la ex presidenta de presidenta del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom), Silvana Giudici, y al legislador porteño Juan Pablo Arenaza. "Si no es todo, es nada", había expresado la precandidata presidencial Patricia Bullrich en el spot que difundió en sus redes sociales días atrás.

"Todo o nada es ir a Santa Fe y acusar de narco a un candidato de nuestro espacio que hasta hace poco era el referente de seguridad de todos", dijo Wolff en el video que publicó el jueves. Los dichos del ex diputado tuvieron como referencia las acusaciones de la precandidata a gobernadora de Santa Fe Carolina Losada hacia el precandidato Maximiliano Pullaro, que tendrán su PASO el próximo domingo. En su video, además de cuestionar a Losada, señaló al precandidato a vicepresidente de Bullrich, Luis Petri.

El pasado 7 de julio, Patricia Bullrich publicó su primer spot presidencial y generó una nueva polémica hacia dentro de JxC. "Llegó el momento de poner en marcha la fuerza que va a ordenar el país. Si no es todo, es nada", expresó la ex ministra de Seguridad en el video en el que pidió "generar grandes cambios estructurales y hacer lo que nunca se hizo".

Este jueves, Wolff dio una entrevista en Net TV en la que cuestionó el video de quien fuera ministra durante el gobierno de Fernando de la Rúa. "Tiene que ver con una concepción fascista", dijo el secretario de Asuntos Públicos respecto a la frase "todo o nada" ante la consulta del periodista Jorge Fontevecchia.

"¿Del espalda con espalda pasaste a esto?", se preguntó Arenaza en su cuenta de Twitter al compartir el fragmento de la entrevista de Wolff, mientras que Alonso señaló: "Waldo, no comprendiste el spot. 'Todo' es orden en las calles, la economía y las escuelas. 'Todo' es paz y una sociedad en calma y previsible. 'Todo' es progreso. 'Nada' es pactar con los de siempre, arreglar con los corruptos y someterse a las mafias. Por eso, si no es todo: es nada". "No existe el medio cambio, como tampoco existe media dignidad, o media lealtad a las ideas. Eso significa "es todo o nada", agregó Giudici.

"Ciertos referentes me salieron a criticar, diciéndome que interpreto mal el spot. Esto me dijo Laura Alonso, a quien le tengo el mayor de los respetos. Laura, yo interpreto las cosas como las interpreto yo; si no, es todo o nada, las tengo que interpretar como dice otro", respondió Wolff y añadió: "Silvana Giudice, que me preguntaste si me piden tanto, nadie me pide nada, tengo libre albedrío y estoy donde estuve siempre, en el mismo partido, haciéndole 23 denuncias penales al kirchnerismo y bancándome cinco y muchas veces al lado tuyo. Y Arenaza, que estás un poco violento y me dijiste si eso es espalda con espalda. Te pregunto a vos, que fuiste cuatro años funcionario del Ministerio de Seguridad y cuando te fuiste empezaste a decir que no hacían las mismas cosas que no hacías vos cuando eras parte".

En su video, además, Waldo Wolff hizo una fuerte crítica a la interna de Juntos por el Cambio. "Estamos haciendo un papelón como espacio. Yo me banco las críticas y los invito a que dejemos de pegarnos para ver quién se lleva un voto más, porque enfrente está el kirchnerismo y yo creo que no vale todo o nada", dijo y cerró: "Es la última comunicación que hago en Twitter al respecto. Tienen mi teléfono, si quieren llaman y lo podemos hablar; siempre está abierto. Gracias".