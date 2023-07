Elecciones 2023: Andrés Rodríguez ratificó que la CGT apoya a Massa y no descartó una reunión con Grabois

El secretario adjunto de la CGT y titular de UPCN explicó las razones del apoyo de la CGT a la fórmula Massa-Rossi. Diálogo con Grabois “sin prejuicios y alarma por las políticas de ajuste de Juntos por el Cambio.

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su apoyo unánime a la precandidatura a Presidente de Sergio Massa para las elecciones 2023 y se prepara para recibirlo en la sede central, al tiempo que organiza un masivo acto días antes de las PASO. De todos modos, los líderes sindicales no descartan reunirse con Juan Grabois, el otro precandidato, a quien lo consideran un “compañero” y evalúan que su presencia en la interna amplía y contiene el voto de Unión por la Patria.

“El movimiento obrero y su dirigencia en su inmensa mayoría considera que la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi contiene el ideario del justicialismo y representa a los trabajadores, es la fórmula del trabajo”, aseguró en diálogo con El Destape el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez. De esta forma, explicó las razones del respaldo y de cara a los comicios prometió: “Vamos a trabajar con nuestros militantes para que esta campaña se desarrolle con toda la fuerza y busquemos el triunfo”.

Como contó ayer El Destape, las distintas vertientes de la CGT se hicieron presentes en la sede del gremio de estatales. Estaban, además del anfitrión, los tres secretarios generales de la CGT -Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros) y Carlos Acuña (Estaciones de servicio)- y también los gremialistas Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguro), Armando Cavalieri (Comercio), Sergio Romero (Educación), Julio Piumato (Judiciales) y Argentino "Tito" Geneiro (Gastronómicos), entre otros.

La presencia de Geneiro no es menor ya que es un dirigente de extrema confianza de Luis Barrionuevo, quien actualmente no forma parte de la mesa directiva aunque se habló en la previa de la posibilidad de invitarlo. “Hablé con Luis, pero tenía una serie de cuestiones por las que no iba a poder estar presente. Está totalmente de acuerdo con el criterio que expusimos”, afirmó Rodríguez. “Vinieron todos. Estuvo representado el conjunto del movimiento sindical”, sumó.

En este marco, el próximo miércoles 19 de julio a las 15, el Consejo Directivo de la CGT recibirá a Massa y Rossi en el salón Felipe Vallese de la sede ubicada en la calle Azopardo para cristalizar con una foto este respaldo. Mientras que el 8 agosto, Daer confirmó que “en principio” se realizará un acto en el Arena de la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas y que encabezará Massa ante dirigentes gremiales de todo el país.

Como Unión por la Patria va a una interna, en la CGT no desconocen la presencia de Grabois aunque no lo van a militar como sí al ministro de Economía. El buen diálogo ya se había generado en épocas del macrismo cuando compartían actos para repudiar las políticas de ajuste de esos años. “Lo consideramos un compañero y posiblemente nos vamos a juntar con él a conversar abiertamente sin ningún prejuicio”, anticipó Rodríguez a este medio. “Terminada la interna tiene que significar una unidad aún más profunda de lo que significa el campo nacional y popular”, reflexiona respecto a lo que vendrá de cara a las generales y la importancia de contener el voto.

“Lo está diciendo explícitamente la oposición. Vienen por todo o nada, vienen con la idea de recortar gente en el Estado, reducir derechos laborales, cortar con las indemnizaciones y un montón de situaciones que hacen al derecho laboral”, alertó el gremialista. “Al contrario, creemos que hay que acentuar los derechos del trabajo, hay que crear más empleo para quienes están en la informalidad o sin empleo. Esto tiene mucho que ver con la fórmula que hemos elegido. Esta es la cuestión que está en el desafío de esta elección”, planteó.