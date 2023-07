Massa acusó a la oposición de embarrar la negociación con el FMI: "Esto tiene que estallar"

En un acto en San Martín, el ministro de Economía, Sergio Massa, reveló lo que le dijo un funcionario del FMI sobre el pedido de la oposición.

El ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, reveló este jueves que en una reunión que tuvo esta mañana con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) le dijeron que dirigentes de la oposición se contactaron con ellos y les pidieron que no hagan más desembolsos para la Argentina porque "esto tiene que estallar". Massa lo dijo en un acto en la localidad bonaerense de San Martín, acompañado por al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la vicegobernadora, Verónica Magario, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente de San Martín, Fernando Moreira.

"La Argentina tiene que pasarla mal ahora, exíjanle al máximo, esto tiene que estallar ahora llegó a decir uno. Me lo contaba un funcionario del Fondo que además me decía sorprendido 'qué poco patriotas tus colegas de la oposición', con sorpresa ante la idea de que por una elección están dispuestos a que la gente la pase mal", denunció Massa esta tarde. El ministro de Economía dijo que "hay que pensar" en qué significa "destruir" y "exterminar", en referencia a los discursos de la oposición. Y lanzó: "Pensar en quién recoge el daño que representa para nuestro país y para nuestra clase media laburante". Y enumeró que las propuestas de la oposición llevarían a tener menos escuelas, menos hospitales, menos rutas, tarifas de colectivos , luz y gas más caras, a no tener agua y cloacas.

Además, el ministro de Economía afirmó la Argentina va a acordar con el Fondo pero va a hacer "defendiendo" la idea de un país con desarrollo y con inclusión. "Quédense tranquilos. No vamos a ir a resignar nuestra capacidad soberana y tampoco vamos a ir a rendirnos al altar del ajuste fiscal", prometió.

Axel Kicillof: "Nos acusan de hacer una campaña del miedo"

En el acto también estuvo el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien propuso "bajar a tierra" de qué se trata la propuesta de la oposición que promete "dinamitar todo" y explicó: "A algunos de nosotros no han acusado de hacer campaña del miedo pero de lo que simplemente se trató es de repetir textualmente lo que escuchamos que nos propone la derecha para los próximos años en Argentina", dijo el gobernador.