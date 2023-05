Elecciones 2023: el anuncio de Carrió a sus aliados de Juntos por el Cambio

La líder de la Coalición Cívica adelantó qué hará en el año electoral y mantuvo un encuentro con un socio de la alianza opositora.

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, ratificó este miercoles que será precandidata a presidenta y anunció que volverá a instalarse en la Ciudad de Buenos Aires. Además, se mostró con otro presidenciable de Juntos por el Cambio, el diputado nacional de Avanza Libertad José Luís Espert.

"Me mudo a Capital, voy a ser candidata y el 24 (de junio) van a conocer la fórmula", declaró la ex diputada a Clarín, luego de su jura como abogada matriculada en el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires. El diploma le fue entregado por un ex compañero del extinto Acuerdo Cívico y Social, el radical Ricardo Gil Lavedra.

Carrió había establecido su base de operaciones en la localidad de Exaltación de la Cruz, en donde hace varios años recibió a dirigentes de Juntos por el Cambio para reuniones políticas. Luego de dejar su Chaco natal, la líder de la CC se instaló en la Ciudad de Buenos Aires a la que representó entre 2009 y 2020 en la Cámara de Diputados.

Horas después de haberse diplomado, Carrió se reunió con Espert. "Cultivando la amistad política y trabajando por la unidad de Juntos por el Cambio", fue el mensaje difundido por la líder de la CC en sus redes sociales junto a las fotos del encuentro.

Según trascendió, Carrió y Espert estuvieron reunidos durante una hora y abordaron cuestiones de la política nacional, de economía y seguridad, entre otros temas. Del encuentro participaron también el presidente de la CC, el diputado nacional Maximiliano Ferraro; la diputada provincial Maricel Etchecoin, el ex candidato a vicepresidente de Espert, Luis Rosales, y el dirigente de Republicanos Unidos Luis Green.

El último movimiento político de la líder de los lilitos dentro de Juntos por el Cambio fue haber apoyado la precandidatura a jefe de gobierno porteño del ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quiróz, nombre que cuenta con el respaldo del actual mandatario capitalino, Horacio Rodríguez Larreta.

Por su parte, Espert anunció a comienzos de este mes que será precandidato a presidente en las PASO de Juntos por el Cambio. En abril, el liberal había enviado una carta a los presidentes de los partidos que componen la alianza opositora para acelerar su ingreso al espacio.