Elecciones 2023: Espert anunció su precandidatura a presidente dentro de Juntos por el Cambio

El diputado nacional liberal anunció que competirá en la PASO presidencial de la alianza opositora.

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luís Espert anunció este sábado que será precandidato a presidente en las PASO de Juntos por el Cambio.

"Quiero ser presidente, por eso voy a ser precandidato a presidente por Avanza Libertad y a competir en un nuevo espacio opositor que estamos conformando con Juntos por el Cambio", afirmó el liberal a través de su cuenta de Twitter.

Espert realizó este anuncio en la Feria del libro, tras la presentación de su último libro “la Argentina Deseada”. El encuentro tuvo la presencia de otros dirigentes de Juntos por el Cambio, como el senador Martín Lousteau, los diputados nacionales Fernando Iglesias, Martín Tetaz, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel Lopez y la diputada bonaerense Maricel Echecoin.

“En mis recorridas por todo el país, me he dado cuenta que los problemas que tiene la gente son cada vez más profundos y que no podemos sacar adelante a la provincia de Buenos Aires sin sacar adelante al país", comenzó Espert, que a fin del año pasado lanzó su candidatura a gobernador.

En ese marco, recordó que "durante muchos años" de su vida le ha tocó "denunciar, criticar planes y medidas económicas miserables que nos llevaron de un fracaso a otro".

"Ahora quiero ser yo el que dé buenas noticias y el que luche para estar en el camino correcto. Por eso, quiero ser presidente. Quiero sacar al país adelante, y que logremos nuestra Argentina deseada”, dijo Espert, aludiendo al título de su libro.

Según expresó, “lmaginar esa Argentina Deseada hoy, es un ejercicio difícil de hacer, cuando tenés al presidente Alberto Fernández diciéndote que la inflación, que está en pleno crecimiento, es un tema psicológico".

"Sin embargo, la Argentina deseada es posible. Nosotros fuimos ese país alguna vez, en el que vivieron nuestros abuelos, que fue un faro de conocimiento en América Latina que guió a innumerables pensadores, aquella economía sólida, que hizo a la argentina estar entre los 10 mejores países del mundo”, cerró el liberal.

En la presentación del libro estuvieron presentes el ex candidato a vicepresidente de Espert, Luis Rosales, el legislador porteño Roberto García Moritan, los dirigentes Hugo Bontempo, Gonzalo Mansilla de Souza y Roberto Cachanosky (de la UCEDÉ), Daniel Iturralde del (Partido Autonomista Nacional) y Luis Green (Republicanos Unidos).

Espert fue candidato a presidente en las elecciones de 2019, obteniendo el 1,47% de los votos, y electo diputado por la provincia de Buenos Aires en 2021, con un 7,5%, en una sociedad con su par libertario Javier Milei.

Tras distanciarse de Milei, en noviembre de 2022 anunció que iba a ir por la gobernación bonaerense. Sin embargo, a comienzos de este año se acercó a distintos sectores de Juntos por el Cambio para integrar la alianza opositora.

En ese marco, envió una carta a los presidentes de los partidos que componen Juntos por el Cambio para adelantar su ingreso al frente e incluso, propuso cambiarle el nombre.