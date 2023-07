Carrió respaldó a López después de las críticas del bullrichismo, de cara a las elecciones 2023: "La verdad es el camino"

La líder de la Coalición Cívica defendió al diputado nacional de su espacio de los cuestionamientos de la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, defendió al jefe del bloque de diputados de su fuerza, Juan Manuel López, de los cuestionamientos que le hizo el espacio de la precandidata a presidenta Patricia Bullrich, en el marco de la interna de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones 2023.

El bullrichismo salió a cruzar a López, quien había afirmado en declaraciones radiales que una eventual gestión de la líder del "ala dura" del PRO sería como la serie Argentina 2001. La producción audiovisual narra los últimos días del gobierno del ex presidente Fernando De la Rúa.

"Querido Juan Manuel - comenzó Carrió-, yo sé más que nadie, salvo tus padres, que sos el ser menos violento y más amoroso y menos confrontativo. No te arrepientas nunca de decir la verdad. Porque la verdad es el camino", señaló a través de su Twitter.

"Que no proyecten otros en vos los dramas que vivió nuestra generación. Hace muchos años a los que no creíamos en la violencia nos llamaban cobardes o cómplices. Y los héroes eran los violentos", sotuvo Carrió, y agregó: "Que no proyecte esa generación en la de ustedes su propia violencia discursiva. Y confiar en la verdad. Porque la verdad y la justicia son las bienaventuranzas. Y el primer principio de la no violencia es resistirse a toda forma de humillación. Estás seguro, estás creciendo, te estás haciendo un roble".

Más temprano, el sector de Patricia Bullrich había difundido una carta a través de las redes sociales de, entre otros, el precandidato a gobernador bonaerense Néstor Grindetti y el precandidato a diputado nacional Cristian Ritondo. "Creemos que distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no sólo no aportan nada a la buena convivencia democrática, sino que, además, no representan los valores de Juntos por el Cambio y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una buena vez con el populismo kirchnerista", afirmó la carta.

Más tarde, López publicó un hilo de Twitter en el que ratificó sus dichos. "Contrario a lo que dice esa carta mantengo mis diferencias internas en el ámbito democrático. No comparto ni la victimización ni la cancelación del debate, menos aún cuando es selectiva", afirmó.

Además, el diputado compartió una columna que escribió en Infobae en la que amplió su visión sobre los hechos. "En los días previos a estas declaraciones que generaron enojo en muchos de nuestros votantes, la campaña Bullrich-Petri había comenzado a instalar el slogan 'Si no es todo, es nada' y previamente un concepto que se puede resumir en la frase 'conmigo esto se acaba'. A mi modo de ver, slogans que pueden ser exitosos en los tiempos que corren pero que temo puedan ser el germen de una gran frustración posterior", sostuvo allí.

Noticia en desarrollo