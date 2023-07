Un diputado de Carrió liquidó a Patricia Bullrich y la comparó con una famosa serie

El jefe del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, cuestionó a la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio y a su similar de La Libertad Avanza. Qué dijo.

El sector de Juntos por el Cambio que impulsa la precandidatura a presidente de Horacio Rodríguez Larreta siempre marcó sus diferencias tanto con el "ala dura" que lidera Patricia Bullrich, como con La Libertad Avanza de Javier Milei.

A menos de un mes de las PASO, el titular de la bancada de diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López, volvió a cargar contra la precandidata a presidente del PRO y el libertario.

"Yo me imagino una presidencia de Milei como la segunda temporada de El Reino, algo delirante. Y me imagino, aunque creo que aprendió, un gobierno con dificultades de Patricia como la serie Argentina 2001", lanzó López en declaraciones con el programa El Fin de la Metáfora por Radio Con Vos, en las que hizo alusión a dos series televisivas.

Luego, acotó que "Juntos por el Cambio tiene los anticuerpos" y que Bullrich "es más lúcida" que el ex presidente de la Alianza, Fernando De la Rúa.

Según explicó López, la líder de su partido, Elisa Carrió, "hablaba del orden represivo ilusorio", y observó que "hay una posición en Juntos por el Cambio de que (el ex presidente del PRO Mauricio) Macri fracasó porque no hizo rápido los cambios que había que hacer".

"Hay que entender que esos órdenes represivos no funcionan porque la sociedad está sobreajustada. Eso no significa que no haya que ordenar la economía, bajar el déficit y buscar los lugares más claros y que menos afecten a la gente, porque no va a funcionar así, con o sin represión. Eso me prece que lo tiene más claro el equipo de Larreta", subrayó el legislador de la CC, espacio que respalda la precandidatura presidencial del Jefe de Gobierno porteño.

Para el diputado lilito, "Bullrich fue una buena ministra de Seguridad, hubo más orden y hubo un combate al narco, pero frente a las manifestaciones hubo momentos de desorden que no pudo controlar".

Más allá de esto, el jefe del bloque de la CC señaló que "Juntos por el Cambio hace mucho que está unido y superó perder una elección presidencial" y que "Patricia y Horacio no son candidatos completos" pero que "tienen falencias y virtudes que pueden ser complementarias".

"Nuestro espacio está disputando mucho poder. De acá al 13 de agosto lo más interesante es la PASO de Juntos por el Cambio porque quien gane tiene muchas chances de ser presidente", cerró.