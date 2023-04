Elecciones 2023: Bullrich les pidió a los intendentes de Larreta en PBA que la apoyen para evitar internas

La precandidata a Presidenta se reunió con la mesa política del PRO bonaerense. Momento de tensión cuando se discutió la estrategia electoral. Reunión con Macri y Larreta para bajar la tensión.

La tensión política por la interna en el PRO de cara a las elecciones 2023 se trasladó a la reunión política que los dirigentes bonaerenses del espacio tuvieron esta mañana con Patricia Bullrcih. La precandidata a Presidenta cruzó a los intendentes que están con Horacio Rodríguez Larreta y que rechazan que haya internas en sus distritos, y les reclamó que también la apoyen para garantizar una lista de unidad. El encuentro terminó con una foto en la que Bullrich apareció rodeada de sus precandidatos a gobernador Néstor Grindetti y Javier Iguacel; pero a su derecha estaba Cristian Ritondo, todavía en las filas de María Eugenia Vidal. Lejos, el larretista Diego Santilli.

La principal oradora fue la exministra de Seguridad de Cambiemos, pero también hablaron los intendentes Grindetti e Iguacel. El larretismo permaneció en silencio y solo escuchó el programa económico que impulsa Bullrich y que presentó semanas atrás en La Rural y el Foro del Llao Llao. Si bien esa presentación ocupó gran parte del encuentro, el momento más tenso se vivió minutos antes del cierre de las dos horas de reunión.

En ese momento se habló de la estrategia electoral. Más allá de la boleta "Y" o "V", los intendentes no quieren competencia en sus distritos porque quieren evitar estar atados a la coyuntura nacional y ser perjudicados por la "lista sábana". La diferencia entre una y la otra es que la "Y" garantiza intendente y gobernador de unidad y dos candidatos a presidente, mientras que la "V" garantiza solo un único candidato en la municipal y división en las otras categorías.

Bullrich pidió la palabra y los interpeló por el planteo de la boleta corta y se animó a lanzar una chicana. "Si quieren ahora la corta es porque ven mal a su jefe", reclamó. Y demandó un gesto: "Si no quieren que ponga candidatos, apoyen también mi candidatura". Según supo El Destape desde el equipo bullrichista, intendentes que están encolumnados en el proyecto presidencial del Jefe de Gobierno llamaron a Bullrich en los últimos días para sondear la posibilidad de un acuerdo para ir en la misma lista. La respuesta se las dio la propia presidenta del PRO en uso de licencia.

Días atrás, en una visita que hizo a Olavarría, Larreta lanzó un guiño para que los intendentes amarillos "sigan gobernando" y apoyó la unificación de candidaturas. “Si hay que unificar candidaturas, lo vamos a hacer”, afirmó. Bullrich le achaca a Larreta que no muestra la misma intención en la Ciudad, donde mantiene dos precandidatos aunque en los próximos días dejará solo en carrera a Fernán Quirós contra Jorge Macri. La respuesta del larretismo es que se busca llegar a las elecciones con un único candidato, pero molestó la injerencia de Mauricio Macri cuando impulsó la foto entre su primo y Bullrich.

Uno de esos respaldados con ese mensaje fue Pablo Petracca, intendente de Junín. Ayer, en una recorrida por esa localidad, Iguacel respaldó la precandidatura de Ricardo de la Fuente para el municipio y habló sobre la rereelección de los intendentes "Siempre la competencia, cuando es sana, es buena. Si Pablo (Petrecca) decide volver a presentarse, él está con Larreta a nivel nacional y nosotros con Patricia Bullrich, así que se dará la competencia", señaló en diálogo con Junín Digital.

Bullrich tiene desconfianza en los intendentes porque piden "lista única", pero hasta acá solo apoyaron a Larreta. "Hace dos años que vienen diciendo que quieren que Horacio sea presidente, qué neutralidad piden", lanza un armador de la exministra. Las dudas pasan por la fiscalización el día de la elección por el corte de boleta.

Los participantes manifestaron su preocupación sobre la realidad económica en los municipios de la provincia. "Señalamos cómo nos afecta en la gestión el salto del dólar, la parálisis comercial y la falta de insumos por los problemas de importación", apuntó a El Destape uno de los presentes en la reunión. Además de los ya nombrados, también estuvieron los intendentes Julio Garro (La Plata), Pablo Petrecca (Junín), Javier Martínez (Pergamino), Ezequiel Galli (Olavarría), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Soledad Martínez (Vicente López), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón); los diputados bonaerenses Martiniano Molina, Alex Campbell; Florencia Retamoso, Adrián Urreli; Christian Gribaudo; la diputada nacional Silvia Lospennato y el ex intendente de Morón Ramiro Tagliaferro.

Tiempo atrás, la mesa bonaerense del PRO se había reunido con Macri antes de que anuncie que no competirá por las elecciones. Ahora le tocó a Bullrich y próximamente será el turno de Rodríguez Larreta. La otra invitada deberá ser Vidal si antes no renuncia a su candidatura. En medio de las dudas sobre si Axel Kicillof desdoblará o no la elección general, los dirigentes pretenden conocer las propuestas de los presidenciables amarillos, pero también asegurarse una estrategia unificada.

En referencia a la crisis económica, Bullrich desarrolló su propuesta de programa de estabilización, haciendo énfasis en "reformas estructurales" que deben llevarse adelante. Entre ellas, una de sus iniciativas bajo el manto de "modernización", se destaca una reforma laboral, pero también impulsa modificar la carta orgánica del Banco Central. En lo económico, bajar el déficit fiscal y liberar la cotización del dólar, lo que implicará una devaluación del peso. “Salir del cepo cambiario es una prioridad desde el día cero", prometió ante los empresarios del círculo rojo en Bariloche.

La tensión en el PRO escaló en el último tiempo por la decisión de Larreta de convocar a elecciones concurrentes y separar en dos urnas la elección nacional y porteña. Macri, Vidal y Bullrich lo criticaron fuertemente. Ellos se verán las caras por primera vez mañana junto a Santilli y el ahora titular del partido, Federico Angelini. Más allá de intentar mostrar una foto de unidad y de explayarse sobre la situación económica en una semana de corrida cambiaria, esta discusión por las candidaturas y la estrategia electoral bonaerense y porteña también será puesta sobre la mesa en la reunión.