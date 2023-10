Dónde nació Myriam Bregman, la candidata a presidenta en las elecciones 2023

Myriam Bregman es la representante del Frente de Izquierda en las siguientes elecciones presidenciales. Conocé cuál es su fecha y lugar de nacimiento.

Myriam Bregman es la candidata presidencial que integra el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) y en las próximas elecciones que se desarrollarán el próximo 22 de octubre buscará convertirse en la nueva mandataria del país, acompañada de Nicolás del Caño como vicepresidente. Teniendo en cuenta esta situación, varios de sus votantes están interesados en conocer algunos aspectos de su vida, como por ejemplo el lugar de su nacimiento.

Dónde nació Myriam Bregman, candidata a presidente del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad

Nacida en Timote, un pequeño pueblo que integra la provincia de Buenos Aires, Bregman nació el pasado 25 de febrero de 1972 en un territorio donde creció junto a su familia. La Rusa, según cuentan algunos vecinos, tuvo una vida muy tranquila en el camino y dedicaba sus tiempos a leer sobre la cultura egipcia.

Años más tarde tomó la decisión de viajar a la capital del país para asumir sus estudios en abogacía, carrera con la cual se graduó años más tarde en la Universidad de Buenos Aires. Desde aquel momento, tuvo participaciones en la política militando en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

Myriam en varias oportunidades manifestó su agrado por Estudiantes de la Plata, equipo del cual es hincha. "Cuando empecé a ser un poco más grande, me di cuenta que no era necesario ser de River o de Boca y que podía elegir, y siempre me gustó Estudiantes. Y por supuesto, después ya más grande lo elegí conscientemente", recordó en declaraciones brindadas para el medio Acá hay una Escuela.

Su participación en su actual espacio político le ha permitido tener una presencia representativa en estratos populares del país y, teniendo presente este escenario, define la labor que realizan actualmente. “Nuestra vida en general no es rutinaria, siempre estamos con muchas actividades. Mucho tiempo en la calle”, contó en alguna oportunidad.

Se debe agregar que desde muy joven se reconoció como una persona que buscaba luchar por la igualdad de los salarios entre los legisladores y los docentes. El feminismo es una de sus principales banderas y remarcó en diferentes oportunidades que los derechos de las mujeres se deben defender en la calle. “Sólo la revolución social encabezada por millones de trabajadoras y trabajadores en alianza con el pueblo pobre y todos los sectores oprimidos por este sistema, que acabe con las cadenas del capital, puede sentar las bases para la emancipación de las mujeres”, se puede percibir en el portal de su organización.