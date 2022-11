Después de Cristina, Máximo Kirchner habla a 17 años del No al Alca

La actividad comenzará a las 14 y tendrá al diputado nacional y presidente del PJ bonaerense como el único orador.

A menos de 24 horas de la reaparición de Cristina Kirchner en un acto público, el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner, cerrará este sábado un congreso partidario en la ciudad balnearia de Mar del Plata, donde el peronismo buscará definir estrategias electorales de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

El Congreso del PJ bonaerense, que se realizará a puertas cerradas en el club Once Unidos, tendrá como encargado del cierre al hijo de la Vicepresidenta, quien será el único orador del evento. La actividad comenzará a las 14 y está previsto que el cierre se realice cerca de las 17 con la intervención del presidente del PJ bonaerense.

Las expectativas en torno al discurso del presidente del PJ bonaerense es que aborde conceptos similares a los que este viernes hizo referencia la exmandataria Cristina Kirchner en un plenario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), donde la vicepresidenta dejó duras definiciones en materia económica y dijo estar dispuesta a "hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría".

La sesión del órgano legislativo del PJ bonaerense, que preside el intendente de La Matanza Fernando Espinoza y conforman 800 congresales, tiene previsto comenzar a las 14 con una agenda sin temas controversiales, por lo que se estima que a las 18, inicie el acto de cierre.

En el orden del día del congreso se encuentran cuestiones de formas en la designación de autoridades en el tribunal de disciplina, la comisión fiscalizadora y congresales nacionales; modificación de la carta orgánica; y aprobar las memorias, balances y gastos.

Máximo Kirchner cruzó a la CGT: "Tienen representación como nunca"

Máximo Kirchner habló sobre la posibilidad de suspender o no las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023, y afirmó: "Competir es lo que me gusta". Además, cruzó a la CGT, que realizó un acto el 17 de octubre para pedir lugares en las listas legislativas de los próximos comicios.

"Tenemos que acordar entre todos el mejor sistema para elegir", dijo en El Destape Radio y agregó: "Competir es lo que me gusta, ahí ganás o perdés".

Además deslizó la posibilidad que, de llevarse adelante las PASO, "haya menos tiempo entre las Primarias y las Generales". Para Kirchner: "En 2019 Macri hizo desastres entre las PASO y las generales", por lo que hizo referencia a la idea de "achicar" los tiempos entre las elecciones.

Sobre el posible escenario electoral en 2023, el dirigente remarcó que "Para un oficialismo, que el Presidente vaya a PASO con otros competidores es por lo menos extraño". En ese sentido, y en referencia a los candidatos del peronismo fue tácito: "El peronismo no tiene candidatos". "Alberto (Fernández) ha dicho que sí, (Sergio) Massa ha dicho que no, y creo que Cristina no va a ser", confirmó.