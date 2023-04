De Marchi anunció su candidatura a gobernador por Mendoza y tensionó al PRO

Según una importante fuente, el mendocino decidió que irá por fuera del Frente cambiemita aunque aún queda una semana para resolver el cierre de listas. El PRO nacional decidió que el partido se quedará dentro de la coalición, sin descartar una intervención, pero el espacio provincial aún no se pronunció.

Mendoza, tal vez una de las provincias con la interna más complicada para Cambiemos, empezó a transitar sus pasos finales para sellar la ruptura (leve) de la alianza. Omar de Marchi, diputado nacional y armador de Horacio Rodríguez Larreta, confirmó lo que se supo hace tiempo: será precandidato para competir por la gobernación contra una figura muy fuerte en ese distrito cuyano, el radical Alfredo Cornejo. Con otros vínculos políticos, irá por fuera de la coalición. ¿Qué hará el PRO mendocino? ¿Se intervendrá, como ya sucedió en otros distritos, el partido? ¿Qué pasará con el futuro del actual legislador en el equipo de campaña del jefe de Gobierno? Muchas preguntas y muchas respuestas.

“La opción es una sola, hay una única decisión irreversible: seré candidato a gobernador de la provincia de Mendoza”, tuiteó De Marchi y le puso el moño a una interna que se prolongó más de lo debido. Los frentes electorales cerrarán el miércoles de la semana que viene por lo que, hasta que no estén los papeles presentados, todo puede pasar. Pero el diputado lo maduró y lo tuvo en claro hace tiempo. Según supo El Destape, lo manifestó con convicción hace ya una semana. Su lugar no estaba dentro de Cambia Mendoza.

Para el legislador nacional, el espacio que gobierna la provincia cordillerana se conformó como una buena herramienta electoral orientada a ganar en las urnas pero nunca se transformó en una verdadera coalición de gobierno y mucho menos en una expresión cabal, en forma local, de lo que representa Juntos por el Cambio a nivel país. Buscó armar una tercera posición, como supo existir en otro momento en Mendoza, que no sea ni radical ni peronista pero, si bien logró cosechar algunos aliados, no se llevaría al PRO con él.

El partido amarillo local optó por no hacer declaraciones por el momento aunque manifestó no tener definiciones sobre el accionar a futuro tras esta noticia. El PRO mendocino responde a De Marchi en su mayoría, por lo que no se descartó que, de ser necesario, se active una intervención nacional para garantizar que el espacio quede dentro de Cambia Mendoza y el diputado se vaya “solo”.

La decisión se gestó hace tiempo y fue creciendo con el correr de los meses pero tomó más cuerpo con la cercanía del cierre de frentes electorales. La semana pasada apareció como un hecho y horas antes de comunicar su candidatura en redes sociales, De Marchi habló con Larreta para anticipar la decisión. Como todavía resta una semana para la conformación de las alianzas, no se abandonó el uso del condicional pero una vez confirmado el rompimiento, dejará de formar parte del equipo de campaña presidencial del jefe de Gobierno porteño. Según supo este medio, la decisión está tomada y los carriles serán separados.

Después de casi un año de trabajar junto al mandatario capitalino, dejaría esas filas para aventurarse por las propias. Ese pase se había transformado en la transacción más incómoda del 2022 para el PRO porque el mendocino era una figura muy cercana a Patricia Bullrich y el cambio de bando lo llevó a enemistarse con el sector halcón que nunca le perdonó la traición. Ahora, para completar el tablero del bingo, hizo lo mismo con Larreta que decidió mantener la unidad pese a compartir la idea de que Cambia Mendoza debería representar mejor la conformación de Juntos por el Cambio.

Probablemente, también tenga que desafiar otro frente de tormenta. Una vez consolidada la separación, no se descartó el pedido de renuncia a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, lugar que hoy ocupa como representante del PRO.

Con su decisión de ir por fuera, De Marchi no quedará solo. Seguramente retorne a sus orígenes dentro del Partido Demócrata en alianza con la Coalición Cívica, un vínculo que se consolidó en diciembre del año pasado con una foto junto a Elisa Carrió y el histórico dirigente local de ese espacio, Gustavo Gutiérrez, que también rompió el Frente en las legislativas del 2021.

La puja con el diputado se había transformado en algo casi personal para el bullrichismo que encontró en Alfredo Cornejo un candidato fuerte para disputar la provincia. El radical se mostró el año pasado como posible compañero de fórmula presidencial de Bullrich pero el desembarco de De Marchi como candidato en tierras cuyanas se convirtió en una jugada para devolver al senador a sus pagos. Muy crítico de la gestión de la UCR, el diputado amarillo empezó a tironear y el sector más duro del macrismo no se lo perdonó. Los más blandos optaron por esperar pero se llegó a la conclusión de evitar cualquier ruptura.

En caso de consolidarse la intervención nacional del partido local, la situación sería menos problemática que la vivida en Tierra del Fuego y Salta. Al menos no involucrará una disputa judicial entre el larretismo y el bullrichismo, aunque quienes responden al diputado podrían tomar cartas en el asunto para defender la autonomía del espacio. Sin embargo, esta medida drástica ya había sido barajada como una última opción en una reunión de la mesa nacional de Cambiemos el año pasado. Inicialmente, fue pensada como una salida para aquellos distritos sin PASO, algo que no sucede en Mendoza.

Sin embargo, un movimiento de febrero podría evitar problemas. A fines de ese mes, el PRO mendocino resolvió dar vía libre a los candidatos del partido en distintos departamentos para definir si seguirían dentro de Cambia Mendoza o no. Por lo tanto, no se vetó la posibilidad de mantener la continuidad. De todos modos, sobre lo provincial se llamó al silencio.

También hubo una ruptura amarilla en Neuquén, una provincia donde Juntos por el Cambio no pudo resolver sus diferencias y se partió en dos. En las negociaciones estuvo muy involucrado De Marchi, que hizo esfuerzos para que el macrismo acompañara a Rolando Figueroa, un ex Movimiento Popular Neuquino. El PRO terminó por apoyarlo en rol de colectora con un sector de la UCR. Del lado de enfrente, otra parte del radicalismo, en este caso institucionalizada, y la Coalición Cívica. Estos últimos, con el nombre de la alianza.

Después de un pleito judicial por el sello de JxC que ganó Pablo Cervi (UCR), estalló la interna dentro del partido fundado por Mauricio Macri. Laura Umbides, miembro de la Junta Promotora del PRO de Cutral Co, Plaza Huincul y el Chocón, cuestionó la decisión de las autoridades del espacio de acompañar a Figueroa y los acusó de no tomar en cuenta las opiniones de los afiliados y votantes que optaron por oponerse al acuerdo.

La dirigente señaló a Figueroa como parte de la “destrucción” de la provincia y acusó que dentro del PRO eligieron por “censurar”, “bloquear” y “eliminar de los grupos de Whatsapp” a los “rebeldes” que escogieron no acordar con la decisión del partido. Más allá de la salida de De Marchi del equipo de Larreta, el sector amarillo seguirá, institucionalmente, detrás del nombre de “Rolo”, al menos a nivel nacional.

Bullrich tampoco se mantuvo afuera de este conflicto. Jorge Taylor, un PRO línea halcón, pasó a conformar la fórmula para la gobernación encabezada por Cervi. Carolina Rambeaud, también del mismo sector, como postulante a legisladora provincial. La presidenta del partido nacional fue la que se mantuvo firme en la posición de hacer respetar el reglamento y garantizar que sólo puedan quedarse con el nombre de la alianza aquellos sectores no protagonistas de una ruptura, aunque en este caso perjudicara al macrismo.

Por eso, se entendió que la ex ministra se ubicó mucho más cerca de Cervi que de la decisión de su espacio, más allá de respetarla en forma institucional. Y no sólo ella, muchos otros dirigentes PRO que también optaron por acompañar al radical. El diputado de la UCR, en el recorrido a estas elecciones que se disputarán en menos de dos semanas, sufrió algunas advertencias subidas de tono por parte de De Marchi. Según trascendió, lo amenazó con dejarlo solo y aislado, pero aguantó y logró una alianza con un fragmento de los amarillos.

El panorama en Neuquén no se planteó sencillo. Según una encuesta de Ágora, el Movimiento Popular Neuquino se mostró como el favorito con una ventaja de casi siete puntos respecto de la opción de Cambiemos encarnada en Cervi y de ocho en relación a la de Rolando Figueroa. Por otro lado, un estudio de LAT Consultores puso en primer lugar al mismo espacio, a once dígitos de “Rolo” y a 17 de Cervi. El 16 se sabrán los resultados reales.