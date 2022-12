Cristina Kirchner, sobre 2023: "No voy a ser candidata a nada"

La vicepresidenta anunció que no se presentará en las próximas elecciones y desafió al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto: "Mascota de usted, jamás".

La vicepresidenta Cristina Kirchner anunció que no será candidata en 2023 y que desde el 10 de diciembre del año que viene no ocupará cargos públicos. "No voy a ser candidata a nada", afirmó en su discurso luego de ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en la causa Vialidad.

"No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vice presidente a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada", lanzó la ex Presidenta visiblemente enojada por la sentencia y en una dura alocución en la que también se hizo eco del "vuelo del lawfare" en el que jueces, fiscales y directivos de Clarín viajaron a Lago Escondido y luego buscaron ocultarlo, según quedó al descubierto en un presunto chat dado a conocer el fin de semana. "A mí, administración fraudulenta, y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el FMI, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata", declaró.

Tras eso, siguió: "Que la cuenten como quieran. Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre de 2015. Me acuerdo cuando Scioli vino a proponerme que sea candidata a diputada para darle fuerza a la lista. No, no, no. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vice presidente a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada".

Antes de cerrar, con tono irónico, le habló al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y le dijo que tiene "una muy buena noticia" y lanzó: "Desde el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema de que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás ¿entiende? nunca jamás".

Por último, marcó que detrás de su condena hay una "mafia y Estado paralelo" que lleva adelante el Poder Judicial. "Eso es lo que está pasando en la Argentina y lo que hoy me condenó. Esto es lo que querían, la inhabilitación perpetua. Me van a poder meter presa después del 10 de diciembre". Y advirtió, también en un mensaje dedicado a Magnetto. "Eso sí, siempre y cuando algún Caputo de la vida no se le ocurra financiar alguna otra banda de marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro. Eso es lo que usted quiere, presa o muerta".

Condena a Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la llamada "causa Vialidad". Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso la declararon culpable por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". El TOF la absolvió por el delito de organización ilícita y ordenó un embargo para todos de más de 84 mil millones de pesos, actualizados al momento de la firma de la sentencia.

"Esto es un Estado paralelo y mafia"

En el mismo discurso donde confirmó que no será candidata en 2023, Cristina Kirchner denunció ser víctima de una "mafia judicial" como definió al Poder Judicial. "Esto es un Estado paralelo y mafia", aseguró la vicepresidenta minutos después de escuchar la sentencia desde el Senado. "Esta condena no es por las leyes de la Constitución, las administrativas, o el Código penal. Tiene su origen en un sistema, que, casi ingenuamente, el 3 de diciembre de 2019, hablé de Lawfare, ahora, rescaté el concepto de partido judicial", comenzó la ex mandataria a través de su canal de Youtube.

Asimismo, se refirió al juez Julián Ercolini, uno de "los jueces de Clarín" que figura en los presuntos chats con otros funcionarios judiciales y directivos del multimedios de Magnetto, a quien llamó "inefable" y recordó que "se había declarado incompetente y luego cuando llega Mauricio Macri resucita la causa por arte de magia y trae las obras de nuevo cuando habían sido sobreseídas". Sin vueltas, sentenció: "Está claro, la idea era condenarme".