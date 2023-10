Con guiño a Massa, un sector de la UCR, organismos de DDHH y frentes opositores harán un acto contra Milei a días de las elecciones

Se realizará en la Ciudad de Buenos Aires el último lunes previo a los comicios. La consigna es "Por la Democracia no votamos derecha". Taty Almeida y Vera Jarach, entre las protagonistas. Además habrá dirigentes del radicalismo, excombatientes de la guerra de Malvinas, un sector de la CTA y políticos de la oposición.

Dirigentes de la UCR, integrantes de otros partidos opositores, organismos de Derechos Humanos, excombatientes de la guerra de Malvinas y hasta un sector de la CTA disidente harán un acto contra Javier Milei, a días de las elecciones del 22 de octubre. El mismo funcionará como un guiño al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, en caso de que haya balotaje entre los dos candidatos.

Se realizará en la Ciudad de Buenos Aires el último lunes previo a los comicios. La consigna es "Por la Democracia no votamos derecha". Taty Almeida y Vera Jarach, entre las protagonistas. Será el 16 de octubre a las 16.30 en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza ubicado en Corrientes 1600 de la Ciudad de Buenos Aires.

"Hay sectores que acompañaron o no a este gobierno, hay algunos que forman parte de Unión por la Patria y otros no. Si bien no es un acto oficialista, el acto va a estar diciendo 'no voten a la derecha' que será como decir 'voten a Massa'", afirmó uno de los organizadores a El Destape.

Para la convocatoria se realizó un documento al que accedió este portal que expresa que “a 40 años de la restauración de la democracia, la elección presidencial del 2023 -como nunca en los tiempos recientes- puede ser una bisagra en la historia argentina, que signifique un retroceso a los peores tiempos”.

Asimismo, alertaron que “el primer lugar ocupado por Javier Milei en las PASO instala una gran preocupación para todos los sectores democráticos y progresistas de nuestro país. Están en juego los valores y el consenso democrático del ‘83”.

El documento sostuvo sobre Milei que “su discurso agresivo, su negacionismo del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico militar, su permanente apología al terrorismo de Estado, su desinterés por los efectos de la crisis climática y el calentamiento global, su manifiesta misoginia, sus propuestas privatizadoras de la salud, la educación y la ciencia, su expresa voluntad de retornar a las 'relaciones carnales' con Estados Unidos y su determinación de que la seguridad interna quede en manos militares, suponen un riesgo cierto para la sociedad y la Nación misma”.

En esa línea, los convocantes a este acto expresaron que "no es tiempo de silencios ni de posiciones cómodas. Debemos construir una amplia mayoría que exprese con claridad nuestra bandera: Nunca Más".

También le dedicaron un párrafo a la candidata de JxC: "Para tornar aun más preocupante el escenario electoral que transitamos, además del mal llamado “libertario”, sucede que otra de las alternativas que plantea la derecha es la triunfadora en las internas partidarias del macrismo, esa alianza que destartaló la economía nacional y fragmentó la sociedad argentina a partir de 2015, comprometiendo por un siglo los recursos del país a través de un endeudamiento brutal".

Sobre la líder del PRO, argumentaron en el documento: "En ese sentido, la candidatura de Patricia Bullrich, pese a las diferencias que presenta con el ultraliberalismo violento de Milei, se inclina por un ajuste ortodoxo en lo económico, con recorte de derechos y una orientación punitiva y confrontativa, en lo político". Y manifestaron: "Estos neofascismos que adoptan formas nuevas y se venden como la novedad, representan las mismas ideas de odio y muerte que condujeron a los más terribles genocidios en el mundo. No podemos permitir que avancen en la Argentina".

Para cerrar dejan un mensaje en forma de guiño para Sergio Massa si hubiera balotaje: "Nos comprometemos a trabajar decididamente para que en las elecciones generales de octubre nuestros compatriotas no voten a la derecha y se expresen contra el engaño reaccionario que manipula el legítimo descontento y el justo reclamo para derogar definitivamente los derechos ciudadanos, las conquistas colectivas y las libertades individuales”.

Entre los firmantes y presentes en el acto estarán Taty Almeida y Vera Jarach (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Humberto Tumini (Libres del Sur), Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), Nito Artaza (Cambio Popular UCR), Gustavo López (Forja UCR) y Claudio Lozano (Unión Popular), entre otros.

Hay apoyo también de un sector del socialismo, del alfonsinismo, del Frente Grande, de partidos de Santa Fe. Entre ellos, estarán también la ex gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, la ex vicegobernadora de Santa Fe Griselda Tessio, el presidente del C.E.C.I.M La Plata (Centro Ex Combatientes Islas Malvinas) Rodolfo Carrizo, el vicepresidente del Frente Grande Eduardo Sigal, el titular de Alfonsinismo Auténtico de Santa Fe Fabián Palo Oliver, el legislador santafesino Carlos del Frade del Frente Amplio por la Soberanía, el titular de Progresistas en Red Marcelo Ferreira, Gustavo Gamboa (del partido Solidaridad e Igualdad de Santa Fe), el presidente del Consejo Nacional de Política Indígena Daniel Segovia y el socialista santafecino Eduardo Di Pollina.