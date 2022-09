Con el traje de presidenciable, Rodríguez Larreta mostró músculo político para la interna del PRO

El Jefe de Gobierno porteño reunió a 150 dirigentes entre propios y aliados y con potencial electoral en sus provincias. El exministro de Economía Hernán Lacunza analizó la situación fiscal y pidió aplicar “reformas estructurales” si Juntos por el Cambio vuelve al Gobierno.

Con un discurso “federal” y apelando al “consenso”, Horacio Rodríguez Larreta hizo una demostración de poder interno dentro del PRO y reunió a 150 dirigentes de todo el país en un acto en el que se mostró con “traje presidenciable” de cara al 2023. Con referencias climatológicas, el exministro de Economía Hernán Lacunza, quien está a la cabeza del diseño de un plan económico si Larreta llega a la Casa Rosada, pronosticó un panorama fiscal y financiero “nublado y con tormentas aisladas” pero que no habrá una devaluación que implique un “tsunami”.

Bajo el lema “Preparándonos para gobernar: un país federal”, Larreta realizó un encuentro federal con dirigentes políticos de todo el país, entre propios y aliados como el senador cordobés Luis Juez y el diputado puntano Claudio Poggi. La reunión estuvo organizada por el diputado nacional y armador político de Larreta a nivel nacional, Omar de Marchi, y entre los asistentes estuvieron referentes, senadores, diputados, intendentes, presidentes de partido y legisladores provinciales. No escapó el análisis de la puja que tiene el alcalde porteño con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tras su momento de mayor tensión por las vallas en las inmediaciones del domicilio de Cristina Kirchner.

Uno de los dirigentes del interior y diputado nacional aseguró a El Destape que en esa interna ve a Larreta “muy fuerte y firme” y “rodeado de los máximos referentes con posibilidades de ganar” el año que viene en sus distritos. Asimismo, apuntó que “el matiz que los diferencia es la mirada de Horacio de buscar salirse de la grieta e ir en busca de acuerdos”. Y advirtió: “No ganás nada diciendo que el kirchnerismo es lo peor que hay porque con el fanatismo no llegás a ningún lado”.

A diferencia de sus últimas declaraciones, en las que mostró una postura más “halconizada”, esta mañana su discurso fue de “consenso” y alejado del estilo “duro” de la exministra de Seguridad. “Es la cancha en la que mejor se mueve”, describieron cerca suyo sobre el estilo moderado que dejó más de lado en el último tiempo. Aunque no hizo alusión a ella, aseguró que “hay que tener más coraje para consensuar con el que piensa distinto que para pelearse” y que “la firmeza que la Argentina necesita es la de solucionar los problemas de la gente”. Además, dijo que está “convencido de que hay que terminar con la grieta” y que “es difícil ponerse de acuerdo, pero es lo que cambia la Argentina”.

En su idea de que no se puede “improvisar” para gobernar el país ya que para solucionar los problemas “hay que llegar preparados”, se refirió al diseño de un plan en conjunto con los socios de Juntos por el Cambio. “Tan importante como tener un plan es tenerlo consensuado”, detalló el mandatario e insistió en la importancia de evitar la fractura de la alianza. “La unidad se expresa con que lleguemos juntos al 10 de diciembre del año que viene”, aseguró. Ese plan, dejó a entrever Larreta, no consiste solamente en “aprobar leyes” sino en que “éstas se mantengan veinte años”.

Sobre la situación macroeconómica actual, Lacunza arrancó su exposición con una ironía: “Me pidieron que les hable de economía y que dé buenas noticias.Les traje una presentación de Uruguay”. Tras las risas de los asistentes, dio “un diagnóstico para continuar delineando soluciones que generen trabajo, aumenten la producción y expandan la capacidad exportadora de la Argentina”, describieron desde Uspallata.

Allí esbozó una metáfora climatológica en la que pronosticó: “Los próximos 15 meses va a estar nublado, neblinas, tormentas aisladas, algunas lloviznas. No va a haber un tsunami, hay que evitar el granizo”. Traducido, según supo este portal de una fuente del PRO, el referente económico de Larreta “no ve cimbronazos ni que Massa vaya a hacer una devaluación”, pero que el Gobierno “no logrará el equilibrio fiscal si no aplica reformas” y que “el impacto de la suba de tarifas no se verá este año sino que habrá que esperar que el año que viene tenga un ajuste por inflación”. Entre las reformas que aseguró se necesitan mencionó “una legislación laboral actualizada”, como adelantó El Destape meses atrás. Ante la presencia de dirigentes de todo el país, señaló que no solo el gobierno nacional tendrá que lograr el equilibrio fiscal sino que también “cada provincia tendrá que hacer su esfuerzo para reducir el propio déficit”.

Al finalizar el encuentro, un legislador nacional presente, que el año que viene peleará por gobernar su provincia hoy en manos del Frente de Todos, valoró ante El Destape el encuentro porque buscó el diseño de propuestas “para ser un país federal con mirada desde el interior para la nación” y que eso lo volvió “distinto” a todos los encuentros celebrados por el PRO.

El espacio “Prepararse para gobernar” ya lo había llevado Larreta el lunes pasado a la provincia de Buenos Aires. Junto a Diego Santilli, candidato a pelear la gobernación el año que viene, Larreta reunió a más de 40 referentes de la primera y tercera sección electorales, con el mismo objetivo de desarrollar planes de gobierno para las diferentes localidades bonaerenses.

Además del discurso de Lacunza de esta mañana, hubo paneles a cargo de Enrique Szewach, ex director del Banco Central; Jorge Faurie, ex canciller argentino; y Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. La moderación del encuentro la hizo Julia Pomares, ex directora de CIPPEC y actual jefa de asesores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria fue en la Ciudad de Buenos Aires y hubo referentes de 22 provincias presentes en el encuentro. Entre los participantes estuvieron: Rogelio Frigerio, diputado nacional por Entre Ríos; Luis Juez, senador nacional; Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán; Nacho Torres, senador nacional por Chubut; Claudio Poggi, diputado nacional por San Luis; Martín Maquieyra, diputado nacional por La Pampa; Felipe Álvarez, diputado nacional por La Rioja; Marcelo Orrego, diputado nacional por San Juan; Gabriela Neme, diputada provincial de Formosa; Rubén Manzi, diputado nacional por Catamarca; Héctor Tito Stefani, diputado nacional por Tierra del Fuego; Alfredo Schiavoni, diputado nacional por Misiones; y Eugenio Burzaco, ex Secretario de Seguridad de la Nación.

Además de los mencionados, asistieron: por parte de Córdoba, Gustavo Santos, Pedro Dellarossa, Héctor Baldassi, Soher El Sukaria, Sara Majorel, Pedro Roulet, Javier Pretto, Darío Capitani, Oscar Agost Carreño, y Gabriel Frizza, entre otros; por parte de Santiago del Estero, Facundo Pérez Carletti; por La Rioja, Julio Sahad; por Salta, Martín Grande, Carlos Zapata, entre otros; por Jujuy, Luciano Angelini, Jorge Hiruela, entre otros; por Chaco, Lucas Figueras, Marilú Quiroz; por Santa Fe, Anita Martínez, Gabriel Chumpitaz, Dionisio Scarpín, Germana Figueroa, Gisela Scaglia, entre otros; por Catamarca, Enrique Cesarini; Carlos Olivera; por Corrientes, Augusto Costaguta, Damián Garavano; por Formosa, Enrique Ramírez; por San Juan, Enzo Cornejo; por Neuquén, Leticia Esteves; por Río Negro, Juan Martín; por Santa Cruz, Ramón Alberto Parsons; por La Pampa, Victoria Huala; y por Tierra del Fuego, Federico Frigerio.