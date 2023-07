Caputo, el hermano del alma de Macri, insultó a Llaryora: "El boludo este"

El exministro de Finanzas de Cambiemos apuntó duramente contra el flamante gobernador cordobés electo por llamar a dirigentes de JxC "pituquitos de Recoleta".

Luis Caputo, ex ministro de Finanzas y presidente del Banco Central durante el macrismo, además de "hermano del alma" del exmandatario Mauricio Macri, insultó duramente al gobernador electo de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, quien cuestionó duramente a los líderes de Juntos por el Cambio (JxC) que viajaron a festejar antes de tiempo con su candidato a intendente en la ciudada capital. "La política está plagada de boludos como éste, que llegan ahí y creen que tienen que gritar estupideces o agredir para hacerse escuchar o respetar", lanzó.

El flamante gobernador cordobés, integrante del frente "Hacemos Unidos por Córdoba" liderado por Juan Schiaretti, acompañó al triunfador Daniel Passerini con el 47% de los votos frente al candidato amarillo, Rodrigo de Loredo (40%) y cargó munición pesada contra los precandidatos Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por decir presente en el escenario de JxC. "Lo que se encontraron hoy fue con esta nueva expresión política, que tumbó todas las encuestas, que tumbó todos los pronósticos", sostuvo en el bunker.

En esa línea, Llaryora cuestionó el porteñocentrismo que atraviesa a la política de Juntos por el Cambio y lanzó: "Hoy somos más cordobeses que nunca, hoy es Córdoba la que se puso de pie. Basta de que nos maltraten de afuera, basta de que nos vengan a explicar qué hacer o cómo hacer los pituquitos de Recoleta". Y profundizó: "Que este ejemplo sea tomado por el interior de nuestra patria. Este es el grito de Córdoba. Las elecciones se ganan hablando con la gente, no paseándose por los medios de la Capital Federal, en donde nos agreden, en donde nos mienten. Por eso, yo, ustedes saben, no callo. Yo no le tengo miedo a nada. Solo le tengo miedo a quedar mal y no defender a los cordobeses".

Ante los dichos del ahora gobernador cordobés, uno de los dirigentes más cercanos a Macri mostró su molestia y lo cruzó duramente en redes sociales. "La política está plagada de boludos como éste, que llegan ahí y creen que tienen que gritar estupideces o agredir para hacerse escuchar o respetar", escribió desde su cuenta de Twitter.

Más allá de criticar a Llaryora, el economista también cruzó a Larreta, aunque sin mencionarlo, por su intento de promover una alianza con el PJ cordobés a cargo de Schiaretti. "¿Qué calificativo aplica a los que quieren dialogar con los boludos en cuestión?", le contestó otro usuario y Caputo solo se limitó a contestar con un emoji riendo.

El precandidato a presidente de JxC y jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta, también se expresó tras los dichos del gobernador. "Yo no creo en la política de las agresiones, jamás me van a ver a mí del lado de la violencia y de las agresiones personales, nunca, creo en la Argentina de los hechos y de los resultados, como mostramos aquí en CABA; para sacar este país adelante, tenemos que estar juntos, eso es lo que propongo, una Argentina de unidad", manifestó desde La Rural.